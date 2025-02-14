«У меня была треть во всех бизнесах группы». Соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов – о Коломойском, Боголюбове и падении их империи

Как построено управление группой «Приват» после заключения Игоря Коломойского? Один из основателей Алексей Мартынов рассказывает о собственном участии в группе и претензиях к бывшим партнерам

Один из участников неформальной группы «Приват» Алексей Мартынов, 58, между разговорами о бизнесе и водных лыжах всегда предпочитал лыжи .

С начала полномасштабного вторжения о нем совсем не было слышно. В августе 2024 года Мартынов внезапно вышел в публичность. С 2008 года являлся пассивным акционером в группе, рассказал он в интервью «Фокусу», бизнесом руководили партнеры. Когда решил продать свою долю, услышал от Геннадия Боголюбова, что тот не знает, о чем идет речь. Мартынов предупредил Коломойского и Боголюбова о суде.