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«У меня была треть во всех бизнесах группы». Соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов – о Коломойском, Боголюбове и падении их империи

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

3 хв читання

Олексій Мартинов /УНИАН

Мартынов: «Коломойский и Боголюбов всегда вместе: первый играет страшного Карабаса-Барабаса, а второй «чешет за ушком» потенциальной «жертве». Фото УНИАН

Как построено управление группой «Приват» после заключения Игоря Коломойского? Один из основателей Алексей Мартынов рассказывает о собственном участии в группе и претензиях к бывшим партнерам

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Один из участников неформальной группы «Приват» Алексей Мартынов, 58, между разговорами о бизнесе и водных лыжах всегда предпочитал лыжи.

С начала полномасштабного вторжения о нем совсем не было слышно. В августе 2024 года Мартынов внезапно вышел в публичность. С 2008 года являлся пассивным акционером в группе, рассказал он в интервью «Фокусу», бизнесом руководили партнеры. Когда решил продать свою долю, услышал от Геннадия Боголюбова, что тот не знает, о чем идет речь. Мартынов предупредил Коломойского и Боголюбова о суде.

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