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«У мене була третина у всіх бізнесах групи». Співзасновник групи «Приват» Олексій Мартинов – про Коломойського, Боголюбова та падіння їхньої імперії 

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

3 хв читання

Олексій Мартинов /УНІАН

Мартинов: «Коломойський і Боголюбов завжди разом: перший грає страшного Карабаса-Барабаса, а другий «чухає за вушком» потенційній «жертві». Фото УНІАН

Як побудоване управління групою «Приват» після увʼязнення Ігора Коломойського? Один із засновників Олексій Мартинов розповідає про власну участь у групі і претензії до колишнії партнерів

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Один з учасників неформальної групи «Приват» Олексій Мартинов між розмовами про бізнес і водні лижі завжди віддавав перевагу лижам.

З початку повномасштабного вторгнення про нього зовсім не було чутно. У серпні 2024 року – раптово вийшов у публічність. З 2008 року він був пасивним акціонером у групі, розповів Мартинов в інтерв’ю «Фокусу», бізнесом керували партнери. Коли ж вирішив продати свою частку, почув від Геннадія Боголюбова, що той не знає, про що мова. Мартинов попередив Коломойського і Боголюбова про суд.

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