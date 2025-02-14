«У мене була третина у всіх бізнесах групи». Співзасновник групи «Приват» Олексій Мартинов – про Коломойського, Боголюбова та падіння їхньої імперії 

Як побудоване управління групою «Приват» після увʼязнення Ігора Коломойського? Один із засновників Олексій Мартинов розповідає про власну участь у групі і претензії до колишнії партнерів

Один з учасників неформальної групи «Приват» Олексій Мартинов між розмовами про бізнес і водні лижі завжди віддавав перевагу лижам .

З початку повномасштабного вторгнення про нього зовсім не було чутно. У серпні 2024 року – раптово вийшов у публічність. З 2008 року він був пасивним акціонером у групі, розповів Мартинов в інтерв’ю «Фокусу», бізнесом керували партнери. Коли ж вирішив продати свою частку, почув від Геннадія Боголюбова, що той не знає, про що мова. Мартинов попередив Коломойського і Боголюбова про суд.