Удушливые партнеры. «Дарница» конфликтует с аптеками, monomarket – с вендорами Samsung или Asus, АТБ спорил с Coca-Cola. Как это влияет на бизнес?

8 хв читання

Дарниця, аптеки, фарма, маркетингові платежі /коллаж Анастасия Решетник

Forbes Ukraine исследовал историю конфликтов ритейлеров и производителей и пришел к выводу, что чаще всего они заканчиваются компромиссом. Фото коллаж Анастасия Решетник

Торговые войны производителей и ритейлеров – обычное дело. Они спорят о цене, условиях оплаты, размещении на полках, маркетинговых бюджетах и ​​т. д. Осенью 2025-го в Украине в разгаре два спора: «Дарница» vs аптечные сети и «monoмаркет» vs вендоры. Forbes Ukraine исследовал эти кейсы и историю торговых споров.

«Два удава душат друг друга, а рынок смотрит на это с попкорном как на гладиаторскую арену», – описывает СЕО иностранного фармпроизводителя самый громкий конфликт на фармацевтическом рынке. Противостояние между компанией «Дарница» и крупнейшими сетями аптек длится полгода. Сейчас в проигрыше и «Дарница», и аптеки.

Параллельно – амбициозный новичок маркетплейс monomarket в публичном конфликте с вендорами из-за практики рекомендованных цен.

