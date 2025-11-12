Торговые войны производителей и ритейлеров – обычное дело. Они спорят о цене, условиях оплаты, размещении на полках, маркетинговых бюджетах и ​​т. д. Осенью 2025-го в Украине в разгаре два спора: «Дарница» vs аптечные сети и «monoмаркет» vs вендоры. Forbes Ukraine исследовал эти кейсы и историю торговых споров.

«Два удава душат друг друга, а рынок смотрит на это с попкорном как на гладиаторскую арену», – описывает СЕО иностранного фармпроизводителя самый громкий конфликт на фармацевтическом рынке. Противостояние между компанией «Дарница» и крупнейшими сетями аптек длится полгода. Сейчас в проигрыше и «Дарница», и аптеки.

Параллельно – амбициозный новичок маркетплейс monomarket в публичном конфликте с вендорами из-за практики рекомендованных цен.