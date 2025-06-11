Весной в Украине изменились правила игры на фармацевтическом рынке. За кулисами – конфликт между производителем «Дарница» и крупнейшими аптечными сетями. Компания инициировала временный запрет маркетинговых выплат аптекам и продвигает ограничения в будущем. Но вместо роста выручки получила падение продаж на 30%. Что могло пойти не так и почему в истории фигурирует Зеленский?