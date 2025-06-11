Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:52 хвилин
Весной в Украине изменились правила игры на фармацевтическом рынке. За кулисами – конфликт между производителем «Дарница» и крупнейшими аптечными сетями. Компания инициировала временный запрет маркетинговых выплат аптекам и продвигает ограничения в будущем. Но вместо роста выручки получила падение продаж на 30%. Что могло пойти не так и почему в истории фигурирует Зеленский?
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.