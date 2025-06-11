Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Дарниця /предоставлено пресс-службой
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Цена конфликта. Сколько стоило «Дарнице» публичное противостояние с крупнейшими аптечными сетями – АНЦ, «Подорожник», «9-1-1» и другими

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

4 хв читання

«Дарница» ведет себя некорректно по отношению ко всем участникам рынка», – считает CEO сети «Подорожник» Тарас Коляда. Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:52 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:52

Весной в Украине изменились правила игры на фармацевтическом рынке. За кулисами – конфликт между производителем «Дарница» и крупнейшими аптечными сетями. Компания инициировала временный запрет маркетинговых выплат аптекам и продвигает ограничения в будущем. Но вместо роста выручки получила падение продаж на 30%. Что могло пойти не так и почему в истории фигурирует Зеленский?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні