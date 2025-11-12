Торговельні війни виробників і ритейлерів – звична справа. Вони сперечаються про ціну, умови оплати, розміщення на полицях, маркетингові бюджети тощо. Восени 2025-го в Україні у розпалі дві суперечки: «Дарниця» vs аптечні мережі та «monoмаркет» vs вендори. Forbes Ukraine дослідив ці кейси й історію торговельних спорів.
«Два удави душать один одного, а ринок дивиться на це із попкорном як на гладіаторську арену», – описує СЕО іноземного фармвиробника найгучніший конфлікт на фармацевтичному ринку. Протистояння між компанією «Дарниця» і найбільшими мережами аптек триває пів року. Наразі у програші й «Дарниця», й аптеки.
Паралельно – амбітний новачок маркетплейс monomarket у публічному конфлікті з вендорами через практику рекомендованих цін.
