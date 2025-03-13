Marvel из Украины. Издательство UA Comix открыло магазин с комиксами в Польше за $15 000, имея в Украине только две торговые точки. На что оно рассчитывает

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Украинское издательство комиксов UA Comix 18 февраля вышло на польский рынок, открыв в Кракове первый книжный магазин. Основа ассортимента – украинские комиксы. Удастся ли на этом заработать.
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«В конце февраля 2022 года я должен был открыть книжные магазины с комиксами в Дрогобыче и Новой Каховке», – говорит основатель издательства UA Comix Богдан Кордоба. Спрос на книги в небольших городах вырос после пандемии, добавляет он.
Полномасштабная война изменила планы развития. «Тогда я задумался над открытием первого книжного магазина за границей, в Польше», – рассказывает он.
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