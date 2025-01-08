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Более 758 000 проданных экземпляров. 15 книг украинских издательств с самыми крупными продажами в 2024-м Среди бестселлеров – три украинских хита

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

Топ-15 книг 2024 року, бестселери українських видавництв /коллаж Анастасия Решетник

Общие продажи 15 бестселлеров украинских издательств в 2024 достигли более 750 000 экземпляров. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Роман «Оставь, если любишь» американской писательницы Коллин Гувер возглавил список бестселлеров 2024 года в Украине. Издательство Vivat продало 70 000 печатных экземпляров этой книги. Кто еще оказался среди лидеров?

В 2024 году украинцы выбирали триллеры и романы. В топе – переводная литература, но среди бестселлеров есть и украинские хиты: «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка, «За Перекопом земля» Анастасии Левковой и «Стены в моей голове» Владимира Станчишина.

Совокупные продажи топ-15 книг украинских издательств в 2024 году превысили 758 200 бумажных экземпляров. Для сравнения: общий тираж 12 бестселлеров 2023-го составил более 284 000 копий.

Какие книги стали лидерами продаж?

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