Marvel з України. Видавництво UA Comix відкрило книгарню з коміксами у Польщі за $15 000, маючи в Україні лише дві торгові точки. На що воно розраховує

Українське видавництво коміксів UA Comix 18 лютого вийшло на польський ринок, відкривши у Кракові першу книгарню-магазин. Основа асортименту – українські комікси. Чи вдасться на цьому заробити.

«Наприкінці лютого 2022 року я мав відкрити книгарні з коміксами у Дрогобичі та Новій Каховці», – каже засновник видавництва UA Comix Богдан Кордоба. Попит на книги у невеликих містах зріс після пандемії, додає він.

Повномасштабна війна змінила плани розвитку. «Тоді я задумався над відкриттям першої книгарні за кордоном – у Польщі», – розповідає він.