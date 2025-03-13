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Marvel з України. Видавництво UA Comix відкрило книгарню з коміксами у Польщі за $15 000, маючи в Україні лише дві торгові точки. На що воно розраховує

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

UA Comix відкрило свою першу книгарню у Польщі /Колаж Анна Наконечна

UA Comix відкрило свою першу книгарню у Польщі Фото Колаж Анна Наконечна

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Українське видавництво коміксів UA Comix 18 лютого вийшло на польський ринок, відкривши у Кракові першу книгарню-магазин. Основа асортименту – українські комікси. Чи вдасться на цьому заробити.

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«Наприкінці лютого 2022 року я мав відкрити книгарні з коміксами у Дрогобичі та Новій Каховці», – каже засновник видавництва UA Comix Богдан Кордоба. Попит на книги у невеликих містах зріс після пандемії, додає він. 

Повномасштабна війна змінила плани розвитку. «Тоді я задумався над відкриттям першої книгарні за кордоном – у Польщі», – розповідає він. 

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