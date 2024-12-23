Конец соевого бума. Украина в 2024 году собрала рекордный урожай сои, экспорт может принести $1,4 млрд. Почему в следующем году его будет сложно повторить

В этом году было собрано 6 млн т сои , это исторический максимум для Украины. Экспортная выручка от продажи соевых бобов также может быть рекордной – около $1,4 млрд. Почему аграрии собрали в 1,3 раза больше сои в этом году и останется ли тренд в 2025-м?

Украинские аграрии в этом году собрали рекордные 6 млн т урожая сои – на треть больше, чем в прошлом. Помехой рекорду не стала летняя жара, которая снизила урожайность на 15%.

«В 2024 году мы увеличили площади под раннюю сою примерно на 35%», – говорит директор агропромышленного департамента группы «Агротрейд» Александр Овсяник. «ТАС Агро» Сергея Тигипко также увеличила площади под сою в этом году на 30%, говорит директор коммерческого департамента компании Антон Жемердеев.