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Конец соевого бума. Украина в 2024 году собрала рекордный урожай сои, экспорт может принести $1,4 млрд. Почему в следующем году его будет сложно повторить

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

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Соя в Україні /Shutterstock

Украина в 2024-м собрала рекордный урожай сои Фото Shutterstock

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В этом году было собрано 6 млн т сои, это исторический максимум для Украины. Экспортная выручка от продажи соевых бобов также может быть рекордной – около $1,4 млрд. Почему аграрии собрали в 1,3 раза больше сои в этом году и останется ли тренд в 2025-м?

Украинские аграрии в этом году собрали рекордные 6 млн т урожая сои – на треть больше, чем в прошлом. Помехой рекорду не стала летняя жара, которая снизила урожайность на 15%.

«В 2024 году мы увеличили площади под раннюю сою примерно на 35%», – говорит директор агропромышленного департамента группы «Агротрейд» Александр Овсяник. «ТАС Агро» Сергея Тигипко также увеличила площади под сою в этом году на 30%, говорит директор коммерческого департамента компании Антон Жемердеев.

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