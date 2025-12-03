Підписка від 49 грн
«Все буває вперше». Бліц-інтервʼю з Олександром Матюшенком, який через пʼять місяців управління мережею UPG перейшов у Parallel

Олександр Матюшенко, SEO компанії Parallel Фото надано пресслужбою

В липні 2025-го колишній директор департаменту корпоративного бізнесу банку «Південний» Олександр Матюшенко раптово очолив динамічно зростаючу паливну мережу UPG, а 1 грудня перейшов у іншу амбітну паливну компанію – Parallel. З чим повʼязаний перехід, які завдання перед ним стоять і чому він обійняв доволі рідкісну посаду Shareholderʼs Executive Officer?

Мережа АЗС Parallel, створена СКМ Ріната Ахметова, у 2020 році була продана маловідомому бізнесмену Олександру Дубініну. За пʼять років вона увійшла до переліку найбільших паливних мереж України від Forbes Ukraine. Компанія зайняла 9-те місце з часткою 1,1% роздрібного ринку

Увійти до десятки найбільших допомогла агресивна M&A стратегія. Торік компанія придбала заправки Motto і Prime. Майже 100 АЗС могли коштувати Parallel до $30 млн. Дохід компанії у 2024-му майже подвоївся, до 8,8 млрд грн, за прибутку 23 млн грн.

