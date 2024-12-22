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Как продавать для SpaceX, Samsung и Volkswagen. СЕО Centravis Атанасов – о трансформации компании, жесткой конкуренции в мире и роли фаундера

Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

2 хв читання

Юрій Атанасов, генеральний директор Centravis /Пресслужба компании Centravis

Юрий Атанасов, генеральный директор Centravis Фото Пресслужба компании Centravis

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В октябре 2024-го Centravis поставила американской SpaceX 28 т труб для подачи топлива в ракеты. Хотя такие трубы серийно не производятся, никопольский завод выполнил заказ за 2,5 месяца. Как компания выигрывает конкуренцию на мировом рынке и увеличивает географию продаж, несмотря на регулярные обстрелы производства с противоположного берега Днепра? Главное из разговора с СЕО компании Юрием Атанасовым и редактором-основателем Forbes Ukraine Владимиром Федориным для ютуб-проекта «Первый миллион»

Среди клиентов основанной семьей Атанасовых Centravis: Thyssenkrupp, Alstom, Samsung, ExxonMobil, BMW, Volkswagen. А с 2024-го – американская космическая компания SpaceX.

Компания производит бесшовные нержавеющие трубы, которые используются в автопроме, энергетике, нефтегазовой и авиаиндустрии. В этом году география продаж выросла почти вдвое – до 70 стран мира. Хотя Centravis производит на 20–25% труб меньше, чем до войны, у СЕО и совладельца компании Юрия Атанасова есть амбициозный план, как обойти конкурентов. Что он предполагает?

Интервью с Атанасовым сокращено и отредактировано для ясности.

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