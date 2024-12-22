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Як продавати для SpaceX, Samsung та Volkswagen. СЕО Centravis Атанасов – про трансформацію компанії, жортску конкуренцію у світі та роль фаундера

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

2 хв читання

Юрій Атанасов, генеральний директор Centravis /Пресслужба компанії Centravis

Юрій Атанасов, генеральний директор Centravis Фото Пресслужба компанії Centravis

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У жовтні 2024-го Centravis поставила американській SpaseX 28 т труб для подачі палива в ракети. Хоча такі труби серійно не виробляються нікопольський завод виконав замовлення за 2,5 місяця. Як компанія виграє конкуренцію на світовому ринку і збільшує географію продажів попри регулярні обстріли виробництва із протилежного берега Дніпра? Головне з розмови СЕО компанії Юрієм Атанасовим і редактором-засновником Forbes Ukraine Володимиром Федориним для ютуб-проєкту «Перший мільйон»

Серед клієнтів заснованої родиною Атанасових Centravis: Thyssenkrupp, Alstom, Samsung, ExxonMobil, BMW, Volkswagen. А з 2024-го – американська космічна компанія SpaseX.

Компанія виробляє безшовні нержавіючі труби, які використовують в автопромі, енергетиці, нафтогазовій та авіаіндустрії. Цьогоріч географія продажів зросла майже вдвічі, до 70 країн світу. Хоча Centravis виробляє на 20-25% труб менше, ніж до війни, СЕО і співвласник компанії Юрій Атанасов має амбітний план, як обійти конкурентів. Що він передбачає?

Інтервʼю з Атанасовим скорочено та відредаговано для ясності.

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