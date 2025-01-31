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«Пожмашина» інвестує $15 млн у новий завод у Львові

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Найбільший в Україні виробник пожежної техніки «Пожмашина» домовився про будівництво нового заводу в індустріальному парку у Львові, вартість інвестиції складає $15 млн, повідомив власник та CEO компанії Олег Аверʼянов 31 січня.

Ключові факти

  • За словами Аверʼянова, 30 січня «Пожмашина» підписала договір на будівництво нового заводу в індустріальному парку Formatsia.
  • Будівництво обʼєкту триватиме 2 роки.
  • Власник компанії зазначив, що вона щороку сплачує 200 млн податків та 200 млн зарплати українцям.
  • Він пояснив, що вирішив інвестувати в економіку $15 млн, попри судові провадження проти нього, оскільки Україна – це «найкраща в світі країна, в який я хочу щоб жили мої діти». Аверʼянов додав, що прагне відбудовувати промисловість та створювати робочі місця.

Контекст

«Пожмашина» – один із найбільших виробників та постачальників аварійно-рятувальної техніки для Держслужби з надзвичайних ситуацій, сільськогосподарської техніки та обладнання для розмінування. Авер’янов став власником компанії в 2018 році. До цього у 2015–2016 роках був заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), депутатом Чернігівської обласної ради VII скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка» (РПЛ), двічі балотувався від РПЛ до Верховної Ради, але не проходив, за даними руху «Чесно». 

У 2023-му виторг компанії зріс понад удвічі – до 2,09 млрд грн, свідчать дані «Опендатабот». Чистий прибуток порівняно з 2022-м теж подвоївся – до 537,7 млн грн. У компанії працює більше тисячі людей.

Восени 2024-го стало відомо, що Аверʼянов може опинитися за ґратами на сім років та, можливо, втратити бізнес. Причина – начебто крадіжка авто в ексдружини. Бізнесмен бачить у справі спробу рейдества. Детальніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine. У листопаді він повідомив, що майже підписав договір на будівництво в Україні другого заводу у Львові, втім тепер змушений боротись, щоб не відібрали перший – Прилуцький завод протипожежної техніки «Пожмашина». 

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