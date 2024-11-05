Жилье от совладельца АТБ. Геннадий Буткевич построит ЖК в Киеве и Житомире, столичный партнер – Андрей Вавриш. На что он рассчитывает

Геннадий Буткевич, 66, начал «большое строительство». В Киеве он стал партнером Андрея Вавриша, 45, в жилом комплексе ЖК Boston Creative House и планирует присоединиться к другим. Почему его заинтересовал девелопмент?

В начале октября 2024 года BGV Group Management и Saga Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба BGV Буткевича. «Начинаем его с проекта Boston Creative House», – говорит CEO Saga Development Андрей Вавриш.

С 21 октября 2024 года фонду Буткевича «Магнум» принадлежит 49% в ООО «Столица-Зем-Индустрия», которое является заказчиком строительства ЖК Boston Creative House, свидетельствуют данные YouControl. Фонд сына Вавриша Максима «Эльбрус» контролирует 31%.