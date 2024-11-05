Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Жилье от совладельца АТБ. Геннадий Буткевич построит ЖК в Киеве и Житомире, столичный партнер – Андрей Вавриш. На что он рассчитывает

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Співвласник АТБ і власник BGV Group Management /Фото официальные источники/коллаж Forbes

Совладелец АТБ и владелец BGV Group Management Фото Фото официальные источники/коллаж Forbes

Геннадий Буткевич, 66, начал «большое строительство». В Киеве он стал партнером Андрея Вавриша, 45, в жилом комплексе ЖК Boston Creative House и планирует присоединиться к другим. Почему его заинтересовал девелопмент?

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

В начале октября 2024 года BGV Group Management и Saga Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба BGV Буткевича. «Начинаем его с проекта Boston Creative House», – говорит CEO Saga Development Андрей Вавриш.

С 21 октября 2024 года фонду Буткевича «Магнум» принадлежит 49% в ООО «Столица-Зем-Индустрия», которое является заказчиком строительства ЖК Boston Creative House, свидетельствуют данные YouControl. Фонд сына Вавриша Максима «Эльбрус» контролирует 31%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине