Житло від співвласника «АТБ». Геннадій Буткевич збудує ЖК у Києві та Житомирі, столичний партнер – Андрій Вавриш. На що він розраховує

Геннадій Буткевич, 66, почав «велике будівництво». У Києві він став партнером Андрія Вавриша, 45, у житловому комплексі ЖК Boston Creative House і планує доєднатись до інших. Чому його зацікавив девелопмент?

На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство, повідомила пресслужба BGV Буткевича. «Розпочинаємо його з проєкту Boston Creative House», – каже CEO Saga Development Андрій Вавриш.

З 21 жовтня 2024 року фонду Буткевича «Магнум» належить 49% у ТОВ «Столиця-Зем-Індустрія», яка є замовником будівництва ЖК Boston Creative House, свідчать дані YouControl. Фонд сина Вавриша Максима «Ельбрус» контролює 31%.