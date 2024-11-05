Житло від співвласника «АТБ». Геннадій Буткевич збудує ЖК у Києві та Житомирі, столичний партнер – Андрій Вавриш. На що він розраховує

Геннадій Буткевич, 66, почав «велике будівництво». У Києві він став партнером Андрія Вавриша, 45, у житловому комплексі ЖК Boston Creative House і планує доєднатись до інших. Чому його зацікавив девелопмент?
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На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство, повідомила пресслужба BGV Буткевича. «Розпочинаємо його з проєкту Boston Creative House», – каже CEO Saga Development Андрій Вавриш.
З 21 жовтня 2024 року фонду Буткевича «Магнум» належить 49% у ТОВ «Столиця-Зем-Індустрія», яка є замовником будівництва ЖК Boston Creative House, свідчать дані YouControl. Фонд сина Вавриша Максима «Ельбрус» контролює 31%.
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