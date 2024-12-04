Жизнь без МАЗ и БелАЗ. Tribo Ефименко начала выпускать тормозные колодки для легковых автомобилей и хочет стать на конвейеры Volkswagen и Renault. На что она рассчитывает

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Белоцерковский завод Tribo Константина Ефименко впервые начал производить тормоза для легковушек мировых автобрендов, рассказал Forbes Ukraine СЕО компании Олег Савчук. Сколько Ефименко стоил заход в новую нишу и как компания планирует побороться за рынок объемом $45 млн?
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«Уже сегодня начали отрабатывать первый небольшой заказ», – говорит 2 декабря Олег Савчук, СЕО Tribo.
Украина импортирует 90% тормозных колодок, преимущественно из ЕС, Китая, Турции, говорит генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов. В прошлом году продажи этих автомобильных деталей в Украине выросли почти на 50%, до $45 млн, добавляет он.
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