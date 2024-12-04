Життя без МАЗ та БелАЗ. Tribo Єфименка почала випускати гальмівні колодки для легкових авто і хоче стати на конвеєри Volkswagen і Renault. На що вона розраховує

Білоцерківський завод Tribo Костянтина Єфименка вперше почав виробляти гальма для легковиків світових автобрендів, розповів Forbes Ukraine СЕО компанії Олег Савчук. Скільки Єфименку коштував захід у нову нішу та як компанія планує поборотись за ринок обсягом $45 млн?

«Уже сьогодні почали відпрацьовувати перше невеличке замовлення», – каже 2 грудня Олег Савчук, СЕО Tribo. За день до цього компанія з Білої Церкви вперше у своїй 18-річній історії запустила виробництво гальмівних колодок для легкових авто.

Україна імпортує 90% гальмівних колодок, переважно з ЄС, Китаю, Туреччини, за даними Pro-Consulting. Торік продажі цих автомобільних деталей в Україні зросли на майже 50%, до $45 млн, порахували аналітики консалтингової компанії.