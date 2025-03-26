«Мільйонні збитки». Бізнес заявляє про блокування експорту деревообробної продукції на кордоні з Польщею

На польській митниці з 15 березня триває блокування вантажів деревообробної продукції з України, повідомляють компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) 26 березня. Підприємці заявляють, що польські митні органи без пояснень блокують пропуск вантажівок, що перевозять продукцію українських деревообробників.

Ключові факти

За інформацією ЕВА, польська сторона зупиняє вантажі для перевірки походження сировини, що використовується українськими виробниками, зокрема дотримання санкційного режиму.

Водночас від польських митних органів не надано жодних конкретних претензій щодо невідповідності документів або виявлених порушень компаніям-членам Комітету деревообробної та меблевої галузі Асоціації, повідомило бізнес-обʼєднання.

Вітчизняні підприємства на вимогу польських митних органів вже надають необхідні документи для митного оформлення, а також контракти на постачання сировини з філіями ДП «Ліси України», накладні на постачання сировини, лісорубні квитки, сертифікати походження продукції та інші необхідні документи, що підтверджують законність та прозорість діяльності, а також доводять відсутність факту використання сировини російського або білоруського походження.

«Попри надання усіх необхідних документів для підтвердження легальності та походження сировини, станом на сьогоднішній день триває затримання і блокування вантажів. Внаслідок цього компанії вимушені сплачувати додаткові кошти за простій та змінювати сформований логістичний ланцюг», – сказано у заяві.

ЕВА зазначає, що блокування призводить до прямих втрат валютної виручки, що «завдає мільйонних збитків як компаніям, так і державному бюджету».

Згідно із заявою, тривале блокування вантажів може призвести до зупинки виробництва, втрати експортних контрактів, масових скорочень працівників, недоотримання податкових надходжень до бюджету всіх рівнів.

Бізнес асоціація вже звернулася до уряду, МЗС, Мінекономіки з проханням посприяти з’ясуванню причин блокування та пошуку шляхів вирішення цієї проблеми.

Контекст

У 2023 та 2024 роках вже спостерігалися подібні обмеження українського експорту на кордоні з Польщею, вони призвели до втрати значної частини клієнтів українських виробників на європейському ринку, що суттєво вплинуло на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, заявила ЕВА.

Вітчизняний деревообробний бізнес майже повністю орієнтований на експорт. Після початку великої війни меблева галузь України має безліч викликів: обстріли, економічна нестабільність, втрата кваліфікованих кадрів, залежність від імпортної сировини, брак ресурсів. Задекларований дохід меблевих компаній зазнав падіння за два роки на 44% і на кінець 2023 року становив 26 млрд грн. У 2023-му кількість підприємців, які виготовляють меблі, зросла на 20% і більшість меблевих виробників в Україні відкрили нові експортні ринки. Чи допомогло це їм встояти в умовах падіння внутрішнього попиту – читайте тут.