«Новая глава в истории «Киевстара». Крупнейший украинский оператор выйдет на биржу Nasdaq посредством объединения с другой компанией. Forbes Ukraine узнал, когда и как это может произойти

«Киевстар» может стать первой украинской компанией, которая выйдет на биржу во время полномасштабного вторжения. Для этого оператор сольется со SPAC-компанией.

13 января Veon, материнская компания «Киевстара», подписала соглашение о намерениях «объединить усилия» с американской инвесткомпанией Cohen Circle, чтобы вывести украинского оператора на биржу Nasdaq. Что это значит?

«Киевстар» выходит на биржу в обход IPO. Для этого материнская структура оператора объединится с уже торгующейся на бирже компанией, говорит осведомленный с процессом собеседник, близкий к украинской телеком-компании. Он общался анонимно из-за чувствительности вопроса.