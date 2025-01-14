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«Новая глава в истории «Киевстара». Крупнейший украинский оператор выйдет на биржу Nasdaq посредством объединения с другой компанией. Forbes Ukraine узнал, когда и как это может произойти

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Київстар виходить на біржу NASDAQ /колаж Forbes Ukraine

«Киевстар» планирует выход на биржу Nasdaq. Зачем это оператору? Фото колаж Forbes Ukraine

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«Киевстар» может стать первой украинской компанией, которая выйдет на биржу во время полномасштабного вторжения. Для этого оператор сольется со SPAC-компанией.

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13 января Veon, материнская компания «Киевстара», подписала соглашение о намерениях «объединить усилия» с американской инвесткомпанией Cohen Circle, чтобы вывести украинского оператора на биржу Nasdaq. Что это значит?

«Киевстар» выходит на биржу в обход IPO. Для этого материнская структура оператора объединится с уже торгующейся на бирже компанией, говорит осведомленный с процессом собеседник, близкий к украинской телеком-компании. Он общался анонимно из-за чувствительности вопроса.

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