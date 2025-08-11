Forbes Digital підписка
«Киевстар» рассчитывает привлечь от $50 млн до $200 млн с помощью IPO – Reuters

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Самый крупный телекоммуникационный оператор Украины «Киевстар» готовится к выходу на биржу Nasdaq через SPAC-структуру Cohen Circle и привлечь от $50 млн до $200 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных по этому вопросу.

Подробности

  • Veon – материнская компания «Киевстар» – ожидает закрытия сделки в третьем квартале 2025 года и сохранить не менее 80% акций телекомоператора.
  • Уже обеспечено $52 млн в виде обязательств инвесторов не продавать свои акции, но в зависимости от уровня выкупов сумма может возрасти до $200 млн, говорят собеседники агентства.
  • Veon позиционирует выход на биржу как «народное IPO» и надеется, что оно подпитает интерес иностранных инвесторов к украинским активам на фоне предстоящего восстановления страны.
  • Cohen Circle и акционеры «Киевстара» проведут отдельное собрание 12 августа, чтобы проголосовать за листинг. Это последний шаг перед завершением подачи документов рыночному регулятору, отметило агентство.
  • Аналитики по акционерному капиталу Edison Group Ник Патон и Дэн Ридсдейл отметили, что нарратив соглашения строится вокруг послевоенного восстановления Украины и роли цифровой инфраструктуры в этом процессе.
  • Однако этот шаг не застрахован от рисков, в частности геополитических, отметили они.
  • «Хотя Veon вышла из России, продолжающиеся беспокойства по поводу связей с предыдущими акционерами и текущая уязвимость к нестабильным юрисдикциям могут ограничить потенциал роста. Любое повторное возникновение репутационных или комплайенс-рисков может снова ввести скидку на управление», – отметили Патон и Ридсдейл в своей записке.

Контекст

В ноябре 2024 года руководство Veon объявило о намерении провести IPO украинского подразделения «Киевстар» в США в 2025 году.

13 января 2025 года Veon подписала меморандум о намерениях с американской инвесткомпанией Cohen Circle. Цель партнерства – объединить бизнесы для косвенного листинга «Киевстара» на Nasdaq.

Впоследствии президент «Киевстара» Александр Комаров рассказал, что Veon завершает соглашение с Cohen Circle. Следующие шаги включают в себя подготовку проспекта, роад-шоу, тренинги и решение ключевых задач: структурирование компании, выбор юрисдикции, оценку активов, поиск инвесторов и организацию встреч с ними. Комаров отметил, что это непростой процесс, требующий согласований, в частности уже полученного согласия от владельцев облигаций.

«Киевстар» в первом полугодии 2025 года увеличил выручку на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,6 млрд грн. Во втором квартале выручка достигла 11,9 млрд грн, что на 25,8% больше, чем во втором квартале 2024-го.

Абонентская база пользователей мобильной связи во втором квартале сократилась на 4,5% – с 23,4 млн до 22,4 млн пользователей. 4G-абонентов по результатам второго квартала было 14,4 млн, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (14,6 млн).

