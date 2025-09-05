Мы проигрываем гонку масштабирования оборонки России, которую поддерживает Китай, считает соучредитель MITS Capital Денис Гурак. Его позиция – украинские оборонные стартапы имеют лишь один шанс на выживание: объединиться в несколько крупных компаний типа американского гиганта Lockheed Martin. Гурак предлагает три сценария Defense Tech консолидации

Украинский Defense Tech растет чуть ли не быстрее любой другой отрасли в стране. С 2022 года индустрия оборонных инноваций масштабировалась почти с нуля до сотен компаний на различных стадиях зрелости. Но ситуация хрупкая – мы рискуем потерять минимум 80% игроков независимо от результатов миротворческого процесса.

Выход – контролируемая скоростная консолидация рынка. Зачем это нужно и какие существуют варианты?

Проблема ускоренного цикла инноваций

Минимум 80% украинских Defense Tech компаний могут исчезнуть в ближайшее время. При пессимистичном сценарии «смертность» может превысить 90%, свидетельствуют расчеты аналитиков MITS Capital. Почему?

Суперконсервативные исследования оценивают украинский рынок оборонных стартапов в десятки игроков, оптимистичные – более чем в 1500. Количество производителей отдельных компонентов, таких как двигателей или батарей для БПЛА, действительно может идти на тысячи. Компаний-интеграторов – производителей конечных продуктов, которые покупает Минобороны, – по моему мнению, должно быть полсотни максимум.

Украинский Defense Tech проходит те же стадии становления, что и каждый новый рынок. Но во время активной фазы войны это происходит на турбоскорости. По разработанной в середине 1990-х методологии Gartner Hype Cycle, менее чем за четыре года мы вышли на так называемое плато производительности.

Уже понятно, какие ключевые технологии нужны для победы Украины в войне. Определились компании-лидеры, способные их создавать и, главное, масштабировать. Ведь заказчику – в нашем случае государству – в 99% случаев необходимо как можно быстрее закупить самые большие уже реально работающие партии продуктов. Кроме объемов, производителю нужно оказывать сервис, техническую поддержку, тренинги для пользователей и т.д.

Кто не может этого обеспечить, резко теряет госконтракты и шансы на выживание, даже если считает, что сделал лучшую инновационную технологию. Мы уже видим этот тренд в производстве дронов, на очереди – менее развитые ниши вроде контрдрон решений. И это было бы совсем естественным этапом для хоть какого другого гражданского рынка.

Парадокс в том, что для украинской оборонки время идет быстрее и одновременно играет против нее.

Мы проигрываем гонку масштабирования России, которую поддерживает Китай. Поэтому самый лучший и эффективный вариант для нас – такая же скоростная консолидация рынка. Она решает сразу две проблемы: наращивание производства для фронта и возможность конкурировать с крупными компаниями на внешнем рынке.

Три сценария Defense Tech консолидации

Исторически этот процесс переживали оборонные рынки всех стран, правда, по-разному.

Первый сценарий – принуждение со стороны государства, как это было в США после окончания Холодной войны. Тогда Минобороны собрало всех производителей за одним столом и безапелляционно заявило: вам нужно консолидироваться, чтобы мы могли более эффективно закупать вашу продукцию.

Я не очень верю, что это сработает в Украине, ведь все политические попытки совершить нечто подобное завершались полным провалом.

Второй сценарий – двигаться по инерции и дождаться органического завершения рыночного цикла. Но представим, что начинается перемирие. В Украине наступает кризис неплатежей. Минобороны перестает платить даже по действующим контрактам. До 90% компаний мгновенно выходят из бизнеса, их начинают скупать крупные международные игроки. Но есть нюанс.

Условный производитель FPV-дронов может производить 80 000 – 100 000 единиц в месяц с $1 млрд годовой выручки и думать, что он и стоит $1 млрд. Но этот условный производитель по сути производит амуницию, FPV – непатентуемая гражданская технология. Такая компания очень нужна Украине сейчас, но в будущем неконкурентна на внешнем рынке.

Теоретически, можно было бы продавать те же 80 000 – 100 000 FPV-дронов в месяц Франции, если она будет в полномасштабной войне с Россией. Но Франция явно не собирается воевать. Вероятно, такие объемы понадобятся Финляндии, но финны будут думать, что смогут производить FPV самостоятельно, потому что технология несложная.

Реалии, к сожалению, таковы, что многие из наших друзей и партнеров понимают, что будут иметь шанс скупить все по дешевке.

Другая вариация второго сценария – не выживших скупают украинские игроки. К примеру, крупные промышленные холдинги, которые захотят зайти в оборонный бизнес. Оценки здесь будут еще ниже, чем с западными покупателями.

Третий сценарий – игроки рынка сами решат объединиться на справедливых для всех условиях. Это реалистичный и сложный вариант. Из-за исторических обстоятельств в Украине каждый сам себе гетман и объединяться мы пока только учимся. Те же, кому это удастся, получат перспективу развития.

Во-первых, экспорт, например, даже после окончания полномасштабной войны полноценно заработает не сразу. Цикл продаж оборонной продукции за границу при самых благоприятных обстоятельствах длится не менее двух лет. Объединенным игрокам проще продержаться это время, сохранить команды и производственную инфраструктуру.

Во-вторых, консолидированные компании получат большую ликвидность на свой капитал и возможность экзита для инвесторов. В Украине нет рынка ценных бумаг. Выйти на IPO за границей в одиночку они вряд ли смогут, а объединившись – вполне.

Идеальный вариант и для рынка, и для государства, и для военных – создать несколько частных прайм-компаний типа Lockheed Martin или государственного Укроборонпрома. Текучих масштабов индустрии хватит на три-пять таких игроков в различных нишах с фокусом на разные зарубежные рынки.