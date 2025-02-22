«Следующий шаг – это ракеты». Главное из выступления руководителя Минцифры Михаила Федорова на Defense Tech Innovations Forum

Приоритеты украинской Defence Tech индустрии на 2025 год – средства охоты на Shahed, развитие ракетной программы и внедрение наземных роботов на первой линии фронта, сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Defense Tech Innovations Forum. Forbes выбрал главное из его выступления

«Столпы, на которых строится прорыв последних лет в Defence Tech – рыночная конкуренция и геймификация», – сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, выступая на Defense Tech Innovations Forum 18 февраля. Какие технологии в приоритете на 2025 год?

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

Дроны с ИИ и развитие РЭБ

Сегодня у нас самая технологичная война за всю историю человечества. В Украине более 500 компаний, занимающихся дронами. Появились морские дроны, заблокировавшие российский флот возле Крыма. Активно развиваются дроны на оптоволокне.

Есть компании, производящие украинский аналог Mavic. Важным фактором войны стали тяжелые ударные коптеры. В общей сложности производители дронов получили более сотни грантов от Brave1.

Следующее важное направление – проект «Линия дронов», который поможет масштабировать опыт лучших подразделений. Он может стать геймченджером на поле боя. Также есть большое количество компаний, преуспевших в производстве дронов с самонаведением и роев беспилотников с помощью технологии искусственного интеллекта.

Важный приоритет – сбивание Shahed дронами и дешевыми ракетами. В этом направлении есть прогресс. Мы используем подходы геймификации, чтобы стимулировать конкуренцию между производителями дронов, сбивающих Shahed. Результат будет виден через три–четыре месяца.

Массово также появился тактический РЭБ. Производители получили от Brave1 более 140 грантов на РЭБ.

Текущий фокус – как построить эшелонированный подход, когда с помощью РЭБ фиксируются и поражаются беспилотники, залетающие на определенную территорию. Есть большое количество подразделений, которые используют это. На уровне батальонов есть бригады, системно внедряющие подобные подходы.

Приоритеты украинской Defence Tech индустрии на 2025 год – средства охоты на Shahed, развитие ракетной программы и внедрение наземных роботов на первой линии фронта Фото Антон Забельский для Forbes Украина

Наземные роботы

За последний год масштабно развился рынок наземных роботизированных комплексов (НРК). Таких производителей более 200, более 40 разработок кодифицировано. Президент принял решение, что мы должны перекрыть 100% логистики на первой линии фронта за счет НРК.

Большой процент наших человеческих потерь происходит из-за логистики на первой линии. Серая зона стала достаточно широкой. Она простреливается дронами. Внедрение НРК на первую линию может в разы снизить количество потерь личного состава. Минобороны активно работает с производителями для того, чтобы заключить контракты и организовать этот процесс.

Ракетная программа и боеприпасы

Следующий важный этап – боеприпасы. Впервые в истории Украины в этой сфере произошла революция. Раньше была монополия государственного сектора, а теперь много частных производителей, активно развивающихся и быстро реагирующих на изменения.

Следующие шаги будут связаны с построением рынка взрывчатых веществ и порохов. Для этого будем запускать отдельную грантовую программу.

Мы можем сделать глубокие инновации в сфере специализированных боеприпасов, боевых частей ракет, снарядов и специальных стрелковых патронов, позволяющих поражать FPV-дроны и Mavic.

Следующий шаг – это ракеты. Мы начали выдавать гранты на производство ракет малой и средней дальности, баллистических ракет. Эта грантовая программа будет увеличиваться. Уже кодифицировано 19 разработок.

Фокусом в 2025 году будет производство баллистических ракет и зенитных. Это дешевые ракеты, которые будут сбивать Shahed или крылатые ракеты.

Враг постоянно находит решения для защиты своей техники и людей на поле боя. Поэтому мы нуждаемся в технологии – свободно падающие боеприпасы с донаведением, бесконтактные электронные взрыватели и управляемые минные поля из украинских боеприпасов. Дистанционное минирование – важный инструмент современной войны.