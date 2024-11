Факапы стартаперов. Какие ошибки мешают стартапам становиться юникорнами? Опытом делится кофаундер Mate academy Роман Апостол

Украинскому ІТ-сектору нужно больше юникоров. Для этого важно культивировать тему предпринимательства и запуска собственных продуктов. Но запуск стартапа и его развитие в первые годы – часто интуитивный процесс. Основатель балансирует между желанием сделать все идеально и необходимостью действовать быстро.

Семь ошибок, которые часто совершают фаундеры стартапов. В том числе те, которые делал я.

Запускать доведенный до идеала продукт

На старте учредители хотят дать рынку идеальный продукт и часто запускают его слишком поздно.

Не страшно, если за запущенный продукт на стадии MVP вам будет немного (а лучше очень) стыдно. Даже идеальный продукт нужно будет менять, учитывая отзывы пользователей. Чем быстрее запустили его и получаете фидбек, тем лучше.

Мне сейчас стыдно, что Mate academy на старте называлась Easy Start in IT (Легкий старт в IT, – с англ.). Ведь старт карьеры в ІТ объективно не easy (Не легкий, – с англ.). Тем не менее, мы запустились быстро и в минимально рабочем формате. Это позволило нам проверить спрос на наш продукт.

Вскоре о вас узнает рынок, вы нарабатываете базу пользователей, становитесь компанией среднего размера. Пора выходить на этап world-class продукта.

В этой точке развития стартапа уже нельзя запускать сырой продукт. Неудовлетворенность одного клиента может быстро усиливаться неудовлетворенностью другого.

Не копировать и не смотреть на конкурентов

Стройте свой продукт, но обязательно держите руку на пульсе рынка.

В 2018 году Mate academy проходила отбор в Y Combinator. Нам прямо сказали, что ниша ISA (Income Share Agreement) уже занята Lambda School (теперь BloomTech). В нас не поверили, а в Lambda School вложили более $100 млн. Сэм Альтман (сейчас CEO OpenAI) лично написал нам письмо с отказом.

После неудачного опыта с Y Combinator мы наблюдали, что у себя в соцсетях писал CEO Lambda School Остин Олред. Они ежедневно релизили новые решения. Мы пытались повторить их идеи в Mate academy, тратили на это время и ресурс, но результатов не было.

Через несколько месяцев мы отписались от соцсетей Олреда и сфокусировались на собственных идеях. И не ошиблись. В последние годы дела у Lambda School обстоят не лучшим образом: многочисленные иски от студентов и сокращения работников.

Почему важно анализировать работу конкурентов? До появления смартфонов компания BlackBerry являлась ключевым игроком на рынке мобильных телефонов. Суровая внутренняя политика компании запрещала работникам пользоваться мобильными телефонами других брендов. Они были в своем пузыре и не видели, что делают конкуренты и сделали ли они качественный рывок вперед. В результате BlackBerry упустила момент, не смогла адаптироваться к быстрым изменениям на рынке и проиграла конкуренцию Apple и Samsung.

Своевременно заметить качественный рывок вперед у конкурентов – важно. Тогда можно с задержкой в квартал, два, три, но догнать их. Иначе ваша компания окажется в ситуации, когда догнать очень тяжело. Ибо мнение о вас и о конкурентах у клиента и рынка уже сформировано.

Сформировать команду лидеров и отойти от процессов

Задача фаундера – со временем построить команду лидеров, которые будут закрывать важные для компании процессы.

Но фаундеру не стоит совсем отходить от менеджмента операций. Главное здесь – не скатиться в микроменеджмент. А граница между тем, чтобы не фокусироваться на работе конкретного направления, и микроменеджментом – очень тонкая.

Чтобы маленькие проблемы не переросли в большие катастрофы, важно уметь их предсказать. Для этого нужно иметь дешборды, где видны основные метрики компании.

День должен начинаться с анализа работы компании по этим дешбордам. Все процессы в компании можно цифровизировать.

Забыть о bus factor

В компании всегда есть люди, на которых держится какое-либо направление или направления. Когда такой специалист увольняется, начинается турбулентный период. В команде должна быть замена, кому можно передать эти знания. Иначе знания и разработки новому сотруднику передадутся только частично. Как следствие, направление определенное время очень проседает.

Опытному специалисту нужно нанимать в команду джунов. Они будут подрастать при его менеджменте и понимать контекст. Когда ключевой сеньорный человек увольняется, его команда сможет все подхватить. Если это критически важное направление для бизнеса, нужно вводить в контекст других сотрудников.

Не придерживаться правильной пропорции в найме джунов, мидлов и сеньоров

Не гнушайтесь нанимать джунов. Они супермотивированы и заряжены на достижение результата. За неимением опыта им нужен супервайзер. Обязательно сеньор, который сможет направлять джуниора на развитие в правильном направлении.

Нужно определить, какие у вас пропорции джунов, мидлов и сеньоров. Есть компании, которые нанимают исключительно сеньоров. Минус такого подхода – всегда есть операционные задачи, которые должен кто-то делать. Сеньорам это становится неинтересно, они хотят расти.

Из сеньоров выращивайте суперсеньоров. А джунам поручайте операционку – так они будут «набивать руку».

Быть слишком публичным или совсем этого избегать

Есть два типа фаундеров. Первый – это люди, которые постоянно в задачах и занимаются операционной эффективностью компании. Второй – публичные фаундеры. Их часто можно увидеть на конференциях, выступлениях, они активны в соцсетях. У них не хватает времени анализировать работу компании, часто они не знают, что там происходит.

Оба типа – это крайности.

Правильное время для публичности – когда понятен продукт, он работает, и у компании клиенты. Тогда публичность фаундера добавляет доверия компании, потому что люди доверяют людям. Доверие же влияет на принятие решения о покупке продукта.

Когда основатель публично коммуницирует свои мысли, они транслируются и на компанию, в этом есть свои плюсы. Минусы тоже могут возникать, если не взвешивать риски коммуникации фаундера.

Найдите баланс с командой коммуникаций или маркетинга, чтобы фаундеры присутствовали публично, но это не занимало 100% их времени.

Затягивать с международной экспансией

Mate academy работает на рынках Украины, Польши и Бразилии. Международную экспансию стартовали в 2022-м, на седьмом году работы. И это достаточно поздно. Если бы начали раньше, сейчас были бы более масштабными.

Украинский рынок достаточен, чтобы построить компанию средних размеров с оборотом в 1 млрд грн. С 10 млрд грн оборота – гораздо сложнее.

Совет: если в вашей команде только украинцы и мало иностранцев, построить международную компанию будет непросто. Работайте с интернациональными командами.