Факапи фаундерів. Які помилки заважають стартапам ставати юнікорнами? Досвідом ділиться кофаундер Mate academy Роман Апостол

Українському ІТ-сектору потрібно більше юнікорнів. Для цього — важливо культивувати тему підприємництва та запуску власних продуктів. Але запуск стартапу та його розвиток у перші роки – часто інтуїтивний процес. Засновник балансує між бажанням зробити все ідеально і необхідністю діяти швидко.

Сім помилок, які часто роблять фаундери стартапів. У тому числі які робив я.

Запускати доведений до ідеалу продукт

На старті засновники хочуть дати ринку ідеальний продукт і часто запускають його занадто пізно.

Не страшно, якщо за запущений продукт на стадії MVP вам буде трішки (а краще дуже) соромно. Навіть ідеальний продукт треба буде змінювати, враховуючи відгуки користувачів. Що швидше запустили його та отримуєте фідбек, то краще.

Мені зараз соромно, що Mate academy на старті називалась Easy Start in IT (Легкий старт в IT, – з англ.). Адже старт кар’єри в ІТ об’єктивно не easy (Не легкий, – з англ.). Проте ми запустилися швидко та в мінімально робочому форматі. Це дало нам змогу перевірити попит на наш продукт.

Невдовзі про вас дізнається ринок, ви напрацьовуєте базу користувачів, стаєте компанією середнього розміру. Час виходити на етап world-class продукту.

У цій точці розвитку стартапу вже не можна запускати сирий продукт. Незадоволеність одного клієнта може швидко бути підсилена незадоволеністю іншого. У підсумку – вашим продуктом незадоволена більшість, не доводьте до цього.

Не копіювати та не дивитись на конкурентів

Будуйте власний продукт, але обов’язково тримайте руку на пульсі ринку.

У 2018 році Mate academy проходила відбір в Y Combinator. Нам прямо сказали, що ніша ISA (Income Share Agreement) уже зайнята Lambda School (зараз BloomTech). У нас не повірили, а в Lambda School вклали понад $100 млн. Сем Альтман (зараз CEO OpenAI) особисто написав нам листа з відмовою.

Після невдалого досвіду з Y Combinator ми спостерігали, що в себе в соцмережах писав CEO Lambda School Остін Олред. Вони ледь не щодня релізили нові рішення. Ми намагались повторити їхні ідеї в Mate academy, витрачали на це час та ресурс, але результатів не було.

За кілька місяців ми відписались від соцмереж Олреда та сфокусувалися на власних ідеях. І не помилились. За останні роки справи у Lambda School йдуть не кращим чином: численні позови від студентів та скорочення працівників.

Чому важливо аналізувати роботу конкурентів? До появи смартфонів компанія BlackBerry була ключовим гравцем на ринку мобільних телефонів. Сувора внутрішня політика компанії забороняла працівникам користуватися мобільними телефонами інших брендів. Вони були у своїй бульбашці та не бачили, що роблять конкуренти та чи зробили вони якісний ривок вперед. У результаті BlackBerry проґавила момент, не змогла адаптуватися до швидких змін на ринку та програла конкуренцію Apple та Samsung.

Вчасно помітити якісний ривок вперед у конкурентів – важливо. Тоді можна із затримкою у квартал, два, три, але наздогнати їх. Інакше ваша компанія опиниться в ситуації, коли наздогнати дуже важко. Бо думка про вас та про конкурентів у клієнта і ринку вже сформована.

Сформувати команду лідерів і відійти від процесів

Завдання фаундера – з часом побудувати команду лідерів, які будуть закривати важливі для компанії процеси.

Але фаундеру не варто зовсім відходити від менеджменту операцій. Головне тут – не скотитися в мікроменеджмент. А межа між тим, щоб не фокусуватися на роботі конкретного напрямку, і мікроменеджментом – дуже тонка.

Щоб маленькі проблеми не переросли у великі катастрофи, важливо вміти їх передбачити. Для цього потрібно мати дешборди, де видно основні метрики компанії. Так засновник або CEO може проаналізувати напрямок, який починає просідати.

День має починатися з аналізу роботи компанії по цих дешбордах. Усі процеси в компанії можна цифровізувати.

Забувати про bus factor

У компанії завжди є люди, на яких тримається якийсь напрямок чи напрямки. Коли такий фахівець звільняється, починається турбулентний період. У команді має бути заміна, кому можна передати ці знання. Інакше знання та напрацювання новому співробітнику передадуться тільки частково. Як наслідок, напрямок певний час дуже просідає.

Досвідченому спеціалісту потрібно наймати в команду джунів. Вони підростатимуть за його менеджменту і розумітимуть контекст. Коли ключова сеньйорна людина звільняється, її команда зможе все підхопити. Якщо це критично важливий напрямок для бізнесу, треба вводити в контекст й інших співробітників.

Не дотримуватися правильної пропорції в наймі джунів, мідлів та сеньйорів

Не цурайтеся наймати джунів. Вони супермотивовані та заряджені на досягнення результату. Через брак досвіду їм потрібен супервайзер. Обовʼязково сеньйор, який зможе направляти джуніора на розвиток у правильному напрямку.

Потрібно визначити, які у вас пропорції джунів, мідлів і сеньйорів. Є компанії, які наймають виключно сеньйорів. Мінус такого підходу – завжди є операційні завдання, які має хтось робити. Сеньйорам це стає нецікаво, вони хочуть зростати.

З сеньйорів вирощуйте суперсеньйорів. А джунам доручайте операційку – так вони «набиватимуть руку».

Бути занадто публічним або ж зовсім цього уникати

Є два типи фаундерів. Перший – це люди, які постійно в задачах і займаються операційною ефективністю компанії. Другий – публічні фаундери. Їх часто можна побачити на конференціях, виступах, вони активні в соцмережах. У них не вистачає часу аналізувати роботу компанії, часто вони й не знають, що там відбувається.

Обидва типи – це крайнощі.

Правильний час для публічності – коли є зрозумілий продукт, він працює та у компанії клієнти. Тоді публічність фаундера додає довіри до компанії, тому що люди довіряють людям. А довіра впливає на прийняття рішення щодо купівлі продукту.

Коли засновник публічно комунікує свої думки, вони транслюються й на компанію, в цьому є свої плюси. Мінуси теж можуть виникати, якщо не зважувати ризики того, що комунікує фаундер.

Знайдіть баланс із командою комунікацій або маркетингу, щоб фаундери були публічно присутні, але це не займало 100% їхнього часу.

Затягувати з міжнародною експансією

Mate academy працює на ринках України, Польщі та Бразилії. Міжнародну експансію стартували в 2022-му, на сьомому році роботи. І це досить пізно. Якби почали раніше, зараз були би масштабніші.

Український ринок достатній, щоб побудувати компанію середніх розмірів з оборотом у 1 млрд грн. З 10 млрд грн обороту – суттєво складніше. Для цього потрібно виходити на інші ринки.

Порада: якщо у вашій команді лише українці та мало іноземців, побудувати міжнародну компанію буде непросто. Працюйте з інтернаціональними командами. У довгостроковій перспективі це значно спростить зростання до великого міжнародного бізнесу.