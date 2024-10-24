Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Glovo превращается в соцсеть. Сервис провел самое большее за 10 лет обновление приложения. Когда украинцы увидят видео от ресторанов и функцию общения с друзьями

Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

Испанский сервис доставки Glovo сделал самое большое с 2014 года обновление приложения. Туда добавили функции соцсети: поиск и общение с друзьями, просмотр видео от ресторанов, формирование списков любимых заведений. Новинку уже тестируют пользователи сервиса в Барселоне, где находится штаб-квартира компании, и в столице Испании Мадриде. Когда такой функционал появится в Украине?

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Каждый четвертый украинский пользователь Glovo уже имеет доступ к функции создания списков любимых ресторанов, рассказывает вице-президент по продуктам Glovo Даниэль Алонсо. Такие списки – только одна из функций самого большого за 10 лет обновления приложения испанского сервиса доставки.

Компания представила его 16 октября для пользователей в Испании. В приложении доступны видео от ресторанов в формате вертикальной строчки (что похоже на TikTok), функция добавления друзей, обмена рекомендациями и создания публичных и приватных списков любимых ресторанов. «Это создает эффект сети, и мы надеемся, что это привяжет пользователей к нашему приложению», – объясняет Алонсо.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине