Glovo превращается в соцсеть. Сервис провел самое большее за 10 лет обновление приложения. Когда украинцы увидят видео от ресторанов и функцию общения с друзьями

Испанский сервис доставки Glovo сделал самое большое с 2014 года обновление приложения. Туда добавили функции соцсети: поиск и общение с друзьями, просмотр видео от ресторанов, формирование списков любимых заведений. Новинку уже тестируют пользователи сервиса в Барселоне, где находится штаб-квартира компании, и в столице Испании Мадриде. Когда такой функционал появится в Украине?

Каждый четвертый украинский пользователь Glovo уже имеет доступ к функции создания списков любимых ресторанов, рассказывает вице-президент по продуктам Glovo Даниэль Алонсо. Такие списки – только одна из функций самого большого за 10 лет обновления приложения испанского сервиса доставки.

Компания представила его 16 октября для пользователей в Испании. В приложении доступны видео от ресторанов в формате вертикальной строчки (что похоже на TikTok), функция добавления друзей, обмена рекомендациями и создания публичных и приватных списков любимых ресторанов. «Это создает эффект сети, и мы надеемся, что это привяжет пользователей к нашему приложению», – объясняет Алонсо.