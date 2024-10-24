Glovo перетворюється на соцмережу. Сервіс провів найбільше за 10 років оновлення застосунку. Коли українці побачать у ньому відео від ресторанів та функцію спілкування з друзями

Іспанський сервіс доставки Glovo зробив найбільше з 2014 року оновлення застосунку. Туди додали функції соцмережі: пошук та спілкування з друзями, перегляд відео від ресторанів, формування списків улюблених закладів. Новинку вже тестують користувачі сервісу в Барселоні, де розташована штаб-квартира компанії, та в столиці Іспанії Мадриді. Коли такий функціонал зʼявиться в Україні?

Кожен четвертий український користувач Glovo уже має доступ до функції створення переліків улюблених ресторанів, розповідає віцепрезидент з продуктів Glovo Даніель Алонсо. Такі списки – лише одна з функцій найбільшого за 10 років оновлення застосунку іспанського сервісу доставки.

Компанія презентувала його 16 жовтня для користувачів в Іспанії. У додатку доступні відео від ресторанів у форматі вертикальної стрічки (що схоже на TikTok), функція додавання друзів, обміну рекомендаціями й створення публічних та приватних списків улюблених ресторанів. «Це створює ефект мережі, і ми сподіваємося, що це привʼяже користувачів до нашого додатка», – пояснює Алонсо.