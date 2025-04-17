Технологии или люди. Как в компании создать среду, где искусственный интеллект становится союзником, а не врагом. Рассказывают Кристина Николаева и Оксана Семенюк

Мы часто говорим об искусственном интеллекте как об инструменте, который изменит наши бизнесы. Но при этом команды и само руководство саботируют его внедрение. Почему так происходит и что с этим делать? Советы от ИИ-экспертки Кристины Николаевой и менторки Оксаны Семенюк

«Мы играем с ИИ, будто это посторонний инструмент, а не часть ежедневной работы». Эта фраза из исследования Writer 2025 точно описывает реальность многих компаний.

68% организаций смогли масштабировать лишь 30% или менее своих экспериментов с генеративным ИИ, такую ​​неожиданную картину данных показывает отчет Deloitte за третий квартал 2024 года. Большинство проектов так и застряли на уровне пилотных испытаний. В чем может быть причина?

Когда сопротивление – это не просто страх нового

Находки исследования Writer могут быть одним из объяснений проблемы: 31% работников признаются, что активно саботируют ИИ-инициативы своей компании. Среди поколения Z таковых даже 41%. А 42% руководителей откровенно говорят, что внедрение ИИ буквально разрывает их компанию на части.

Это не просто цифры – это сигнал тревоги. Люди не просто боятся перемен, они активно противодействуют им. Причины этого сопротивления гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Часто все начинается с разочарования. Команды пытаются использовать ИИ, но без системного подхода первый опыт оказывается неудачным. Попробовали – не помогло – такая реакция становится оправданием для дальнейшего сопротивления. Ситуацию усугубляет то, что ИИ часто «спускают сверху» без объяснений и привлечения команды. Это рождает недоверие и отчуждение.

Кроме того, люди часто не видят связи между технологией и реальными проблемами в своей работе. ИИ воспринимается как нечто абстрактное, оторванное от ежедневных задач. На фоне постоянных реструктуризаций и всеобщей нестабильности еще одна «новая инициатива» создает дополнительное давление. Усталость от перемен становится реальным препятствием для инноваций.

И, наконец, многих пугает неопределенность будущего. Без понимания того, как ИИ может расширить их карьерные возможности, люди склонны защищаться от изменений, которые кажутся угрожающими их профессиональной реализации.

Неожиданный поворот: руководители тоже сопротивляются

Аспект, о котором редко говорят открыто, – middle и даже senior менеджеры часто сами саботируют ИИ-инициативы, просто делают это изощреннее. Они могут бесконечно тормозить процессы под видом всесторонней проверки и детального изучения рисков.

Бюджеты на обучение команды и внедрение инструментов не выделяются, хотя ожидания результатов остаются высокими.

Другой пример – когда внедрение ИИ вроде бы запущено, но у KPI команд нет никаких ИИ-метрик, что фактически оставляет трансформацию в зоне «необязательного».

Многие руководители не развивают собственные навыки работы с ИИ, но при этом ожидают активного внедрения от своих подчиненных. И это понятно: внедрение ИИ требует от руководителей дополнительных усилий, готовности начинать с нуля, признавать свои ограничения и учиться вместе с командой.

Это особенно дискомфортно для тех, кто привык быть экспертом во всем. Такая позиция не только создает двойные стандарты, но существенно подрывает доверие ко всей инициативе трансформации.

Преодолеть сопротивление

В One Philosophy мы понимали, что ИИ – это не просто новый яркий тренд или инструмент. Это технология, которая изменит наш бизнес, процессы и способы работы. Поэтому подошли к внедрению очень системно.

Первый шаг был критически важным: мы спросили команду об их готовности к переменам. В условиях войны, когда наши сотрудники уже сталкиваются с многочисленными вызовами, в частности для психического здоровья, мы хотели быть уверенными в их готовности к дополнительным изменениям. Опрос показал, что команда, хоть и в разной степени, но все же имеет ресурсы и желание осваивать ИИ. Это дало нам зеленый свет и помогло спланировать следующие шаги.

Мы создали VIRSHI – команду, ответственную за введение изменений. Хотя эта практика предоставляет услуги по внедрению ИИ и обучению внешним клиентам, мы сразу закрепили, что первым клиентом будет сама группа компаний One Philosophy. Выделили фиксированный процент команды на внутреннюю трансформацию.

В каждой команде появились ИИ-амбассадоры, которые регулярно встречаются для обмена опытом и лучшими практиками. А для всех работников имеем регулярное обучение по ИИ, которому будем уделять 4–6 часов в месяц. Учимся работе с разными инструментами, разбираем их пользу в наших процессах, а еще есть сессии по «ИИ для души», где показываем коллегам фановые инструменты, потому что жизнь, как и развитие технологий, – это не только о работе.

Уже после первого квартала работы в таком формате 59% сотрудников использовали ИИ ежедневно или еженедельно. За следующие полгода этот показатель вырос до 73%. В последнем опросе 55% команды сказали, что смогли уменьшить свою рабочую нагрузку, а 83% – что стали более производительными с ИИ. И главное – 93% работников уверены, что преимущества внедрения ИИ преобладают над вызовами.

Три практических совета

Начните с честного разговора с командой, чтобы понять реальный уровень готовности к переменам. Ищите тех, кто может стать амбассадорами трансформации – они часто сами проявляют интерес к новым технологиям. Покажите команде, как ИИ может облегчить рутину и выделить время для более интересного и важного.

Создайте правильную инфраструктуру. Назначьте ответственного в руководстве, который будет не просто куратором, а настоящим лидером перемен. Сформируйте команду внедрения, дайте им полномочия и выделите бюджет – без ресурсов даже лучшие инициативы угасают.

Самое главное – сделайте процесс системным. Регулярные обучения, пространство для экспериментов, интеграция ИИ в систему вознаграждений – все это должно работать в комплексе и постоянно. И обязательно измеряйте прогресс – это помогает увидеть реальные результаты и своевременно корректировать курс.

Взгляд в будущее

Ключевой урок: ИИ – это не только о технологиях. Это о людях. О создании среды, где инновации воспринимаются не как угроза, а как возможность. Где обучение – не обуза, а естественная часть работы. И где каждый член команды понимает свою роль в будущем вашей компании по ИИ.

Лидерам следует подготовиться к тому, что изменение мышления всей организации – это марафон, а не спринт. Но результаты этого марафона стоят каждого шага: команда, которая не боится будущего, а активно его создает, – это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать сегодня.