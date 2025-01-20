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Поддержали 30 IT-компаний. Львовский IT Кластер запустил медиа Scroll о технологическом бизнесе. Каковы его шансы на рынке, где уже есть 22 издания об IT

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

Scroll, Львівський ІТ Кластер, ІТ, медіа про IT /коллаж Анастасия Решетник

17 января 2025 года Львовский IT Кластер запустил издание Scroll – медиа о технологическом бизнесе. Фото коллаж Анастасия Решетник

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В Украине запустили новое издание Scroll о продуктовых и сервисных IT-компаниях, стартапах и инвестициях, узнал Forbes Ukraine. Сколько мог стоить запуск?

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Львовский IT Кластер 17 января запустил издание Scroll во главе с экс-главредом одного из старейших украинских техноизданий AIN Ильей Кабачинским. Об этом Forbes Ukraine рассказали пятеро собеседников, находившихся на закрытой презентации.

Scroll будет писать об украинской IT-индустрии, свидетельствует сайт, найденный Forbes Ukraine. «Хотим о ней рассказывать, показывать, где-то – вдохновлять других, где-то – вставать на защиту от сами-знаете-кого», – написал 17 января на сайте Scroll Кабачинский.

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