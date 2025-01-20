Підтримали 30 IT-компаній. Львівський ІТ Кластер запустив медіа Scroll про технологічний бізнес. Які в нього шанси на ринку, де вже є 22 видання про IT

В Україні запустили нове видання Scroll про продуктові та сервісні ІТ-компанії, стартапи та інвестиції, дізнався Forbes Ukraine. Скільки міг коштувати запуск?

Львівський ІТ Кластер 17 січня запустив видання Scroll на чолі з ексголовредом одного з найстаріших українських техновидань AIN Іллею Кабачинським. Про це Forbes Ukraine розповіли п’ятеро співрозмовників, які були на закритій презентації.

Scroll писатиме про українську IT-індустрію, свідчить сайт, який знайшов Forbes Ukraine. «Хочемо про неї розповідати, показувати, десь – надихати інших, десь – ставати на захист від самі-знаєте-кого», – написав 17 січня на сайті Scroll Кабачинський.