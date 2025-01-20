Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Підтримали 30 IT-компаній. Львівський ІТ Кластер запустив медіа Scroll про технологічний бізнес. Які в нього шанси на ринку, де вже є 22 видання про IT

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Scroll, Львівський ІТ Кластер, ІТ, медіа про IT /колаж Анастасія Решетнік

17 січня 2025-го Львівський ІТ Кластер запустив видання Scroll – медіа про технологічний бізнес. Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:21 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:21

В Україні запустили нове видання Scroll про продуктові та сервісні ІТ-компанії, стартапи та інвестиції, дізнався Forbes Ukraine. Скільки міг коштувати запуск?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Львівський ІТ Кластер 17 січня запустив видання Scroll на чолі з ексголовредом одного з найстаріших українських техновидань AIN Іллею Кабачинським. Про це Forbes Ukraine розповіли п’ятеро співрозмовників, які були на закритій презентації. 

Scroll писатиме про українську IT-індустрію, свідчить сайт, який знайшов Forbes Ukraine. «Хочемо про неї розповідати, показувати, десь – надихати інших, десь – ставати на захист від самі-знаєте-кого», – написав 17 січня на сайті Scroll Кабачинський. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні