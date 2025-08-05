Стартап ElevenLabs запускает сервис Eleven Music, позволяющий создавать музыку с помощью ИИ. Об этом 5 августа пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Запуск происходит на фоне судебных тяжб против ИИ-компаний за нарушение авторских прав и опасений индустрии в сокращении рабочих мест.

Подробности

Пользователи вводят запрос, где задают параметры трека, и модель генерирует композицию с вокалом и инструментами за несколько минут.

ElevenLabs, известный генерацией голоса, заключил соглашения с Merlin Network и Kobalt Music Group для обучения модели на музыке их артистов. Это обеспечивает юридическую базу для коммерческого использования созданных треков, пишет WSJ. Компания планирует сотрудничать с большими лейблами, но пока использует только доступные данные.

Модель блокирует создание песен с именами артистов, текстами из альбомов или незаконным содержимым. Eleven Music подходит для бизнеса и создателей, желающих творить музыку без композиторов или дорогих лицензий. Сервис уже используют 20 клиентов для кино, игр, фитнесс-приложений и творческих проектов, пишет издание.

Конкуренты, как Suno и Udio, сталкиваются с исками от лейблов за нарушение авторских прав. ElevenLabs также рискует подвергнуться критике творческого сообщества. Американское общество композиторов, авторов и издателей отмечает, что ИИ может быть инновационным, но только при уважении прав создателей, иначе это угрожает их заработкам.

Контекст

Компания ElevenLabs, основанная в 2022 году в Нью-Йорке экс-инженером Google Петром Карваткой и стратегом Palantir Мати Станишевским, специализируется на голосовых технологиях.

Цель стартапа – создавать аудио, сгенерированное ИИ, звучащее как человеческий голос, и преодолевать языковые барьеры для пользователей контента.

С 2023 года ElevenLabs привлекла более 1 млн пользователей. Ее технологии используют для аудиокниг, озвучивания персонажей видеоигр и создания первого в мире ИИ-радио Super Hi-Fi.