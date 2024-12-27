Приватний найм. Державний ПриватБанк увійшов до п’ятірки найбільших IT-роботодавців у 2024 році. Навіщо йому 2000 фахівців?

ПриватБанк у 2024-му опинився в топі найму ІТ-спеціалістів, обігнавши продуктові Netpeak Group та Ajax Systems. У чому причина?

У державному ПриватБанку – понад 2000 айтівців, повідомила його пресслужба. Це найбільший ІТ-відділ серед українських банків. У 2024-му «Приват» збільшив найм IT-фахівців на 225%, за даними рекрутингової платформи Djinni. Банк піднявся з 20-ї сходинки на четверту за кількістю працевлаштувань, випередивши IT-компанії Netpeak Group та Ajax Systems.

За штатом ІТ-відділ ПриватБанку може позмагатися з найбільшими українськими ІТ-компаніями. Для порівняння, 2200-2300 працівників мають сервісні DataArt та Intellias, які входять до топ-10 українського IT.