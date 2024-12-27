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Приватний найм. Державний ПриватБанк увійшов до п’ятірки найбільших IT-роботодавців у 2024 році. Навіщо йому 2000 фахівців?

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

ПриватБанк, робота в ІТ, робота айтівця в банку /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

«Приват» має найбільший ІТ-відділ серед українських банків. На грудень у банку понад 370 відкритих вакансій. Майже 14% з них – в ІТ. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

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ПриватБанк у 2024-му опинився в топі найму ІТ-спеціалістів, обігнавши продуктові Netpeak Group та Ajax Systems. У чому причина?

У державному ПриватБанку – понад 2000 айтівців, повідомила його пресслужба. Це найбільший ІТ-відділ серед українських банків. У 2024-му «Приват» збільшив найм IT-фахівців на 225%, за даними рекрутингової платформи Djinni. Банк піднявся з 20-ї сходинки на четверту за кількістю працевлаштувань, випередивши IT-компанії Netpeak Group та Ajax Systems

За штатом ІТ-відділ ПриватБанку може позмагатися з найбільшими українськими ІТ-компаніями. Для порівняння, 2200-2300 працівників мають сервісні DataArt та Intellias, які входять до топ-10 українського IT.

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