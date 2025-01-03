«Человек может заболеть, а Sima всегда ответит». Внутренний чат-бот IT компании Sigma обработал более 8000 вопросов работников. Что он умеет?

Украинская ІТ-компания Sigma Software использует чат-бот Sima на основе искусственного интеллекта для обработки однотипных вопросов от сотрудников. Это помогает разгрузить рабочее время административных служб и менеджеров.

IT-компания Sigma Software за пять лет вложила около $400 000 в чат-бот Sima на основе ИИ. За год он сэкономил тысячи часов на анализе внутренних баз данных, оформлении отпусков, онбординге новичков, говорит руководитель по управленческому и комплаенс-консалтингу компании Евгений Бачинский.

Sigma Software, входящая в шведский холдинг Danir Group, имеет более 2000 сотрудников. Благодаря Sima они могут сосредоточиться на программировании или управлении проектами, а не на рутинных поисках, сказал Forbes Ukraine в ноябре 2024-го CEO и соучредитель Валерий Красовский.