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«Человек может заболеть, а Sima всегда ответит». Внутренний чат-бот IT компании Sigma обработал более 8000 вопросов работников. Что он умеет?

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

Sigma Software, ШІ, чат-бот /коллаж Анастасия Решетник

Sigma Software Group – продуктово-сервисная ІТ-компания, которая входит в шведский холдинг Danir Group и имеет более 2000 сотрудников. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Украинская ІТ-компания Sigma Software использует чат-бот Sima на основе искусственного интеллекта для обработки однотипных вопросов от сотрудников. Это помогает разгрузить рабочее время административных служб и менеджеров.

IT-компания Sigma Software за пять лет вложила около $400 000 в чат-бот Sima на основе ИИ. За год он сэкономил тысячи часов на анализе внутренних баз данных, оформлении отпусков, онбординге новичков, говорит руководитель по управленческому и комплаенс-консалтингу компании Евгений Бачинский.

Sigma Software, входящая в шведский холдинг Danir Group, имеет более 2000 сотрудников. Благодаря Sima они могут сосредоточиться на программировании или управлении проектами, а не на рутинных поисках, сказал Forbes Ukraine в ноябре 2024-го CEO и соучредитель Валерий Красовский.

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