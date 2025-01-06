ШІ – як бомба уповільненої дії. Як штучний інтелект змінює правила гри? Розповідає подкастер Володимир Анфімов на прикладі інтерв’ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману

Президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтервʼю подкастеру Лексу Фрідману. Окрім важливого фокуса розмови про переговори, гарантії безпеки та вступ України до НАТО , в її реалізації є цікава деталь – технічна. Як так сталося, що інтервʼю можна подивитися трьома мовами одночасно – українською, англійською та російською. Розповідає автор подкасту «Інше інтерв’ю» Володимир Анфімов.

Поки всі обговорюють інтерв’ю Володимира Зеленського американському блогеру Лексу Фрідману, зупинюся на частині, яка залишилася за лаштунками, – технічному складнику.

Їхня розмова відбувалася одразу трьома мовами: англійською (володіють обидва спікери), російською (аналогічно) і українською (володіє лише Зеленський). За три години спікери змінювали мови як рукавички, часто починаючи фразу однією і переходячи на іншу. Але, якщо ви зайдете на YouTube, побачите, що у вас є можливість слухати це інтерв’ю повністю однією з цих мов. Також є можливість обрати оригінальну версію – змішану.

Найцікавіше, що переклад звучить саме голосами Зеленського і Фрідмана, а не якогось перекладача. Як це вдалося?

Історичний бекграунд

Алекс Фрідман – передусім дослідник та співробітник Массачусетського технологічного інституту, а вже потім – подкастер. Його сфера інтересів – це штучний інтелект та Big Data. А ще він гарний знайомий Ілона Маска. З американським бізнесменом Фрідман познайомився після того, як опублікував дослідження, що пізніше було розкритиковане колегами-науковцями.

У ньому Фрідман доходить висновку, що водії, які використовують напівавтономні транспортні засоби, залишаються зосередженими. Іншими словами, водіння автомобілем Tesla в режимі автопілота не змінює психологічний стан водія. Отже, він може в будь-який час втрутитися і виправити ситуацію.

Коли це дослідження потрапило в поле зору Маска, він погодився взяти участь у записі його подкасту Фрідмана, який тоді називався The Artificial Intelligence Podcast — «Подкаст про штучний інтелект».

Від історії до сьогодення

Так ось, саме штучний інтелект, а саме американський стартап ElevenLabs, заснований вихідцями з Польщі, які у дитинстві страждали від неякісного дубляжу голлівудських фільмів, допоміг зробити інтерв’ю Зеленського Фрідману дійсно унікальним.

Що в ньому особливого?

Передусім ШІ зберіг голос Зеленського автентичним, навіть у перекладі. Його інтонації, емоції та стиль мовлення відчутні, незалежно від того, якою мовою ви слухаєте.

По-друге, три години інтерв’ю – це величезний обсяг роботи для команди, але ШІ дозволяє зробити таку адаптацію швидко і якісно.

Насправді за словами Фрідмана, робота по адаптації цього інтерв’ю не була повністю автоматизованою. Зокрема, переклад текстів різними мовами здійснювався у співпраці професійних перекладачів зі штучним інтелектом. Впевнений, також були залучені редактори, які «відшліфовували» фінальний варіант.

А ось дубляж повністю заслуга ШІ, що дійсно вражає. Як і інші приклади використання штучного інтелекту в медіа.

Радіо-медіа-ШІ як уповільнена бомба

Поява незвичної радіостанції в Польщі без «живих» ведучих – один з прикладів.

Восени 2024 року медіахолдинг Radio Kraków оголосив про перезапуск однієї зі своїх станцій 0FF Radio у новому форматі. Мета – залучити молоду аудиторію, пропонуючи програми від віртуальних ведучих та інтерактивні шоу, створені за допомогою інструментів ШІ.

Але ведучими станція не обмежилася і, зокрема, видала в ефір інтервʼю з віртуальною версією Віслави Шимборської, польської поетеси та лауреатки Нобелівської премії з літератури. Віслава померла у 2012 році, проте за допомогою технологій ШІ вдалося зімітувати її участь у розмові. Кажуть, звучало дуже переконливо. З усім тим станцію незабаром закрили, не без скандалу.

За словами редакторів станції, їх експеримент показав, наскільки багато сфер залишаються неврегульованими, коли йдеться про використання штучного інтелекту в медіа – етичні норми, маркування контенту, створеного із залученням ШІ, авторські права.

Але головною причиною зміни формату станції стала реакція суспільства.

Багато хто звинувачував експериментаторів у намаганні «замінити людей машинами». Колись ми вже таке чули, чи не так?

Хай там як, тема використання ШІ в медіа потребує подальших досліджень. Вже зараз зрозуміло, що у монети дві сторони.

Для креаторів розвиток ШІ відкриває все більший доступ до нових аудиторій. Зокрема, позбавившись мовного барʼєра, тепер є можливість створювати продукт рідною мовою і робити версії для слухачів і глядачів у будь-якому куточку світу.

Також тепер буквально одна людина, маючи доступ до технологій ШІ, може генерувати сотні голосів і зображень, створюючи нові альтернативні світи.

З іншої сторони, і це найголовніше, з розвитком штучного інтелекту в медіа виникає безліч ризиків. Зокрема неконтрольоване поширення діпфейків, коли буде неможливо відрізнити оригінальний голос та зображення від синтезованих, а дійсно сказане – від брехні та маніпуляції.

Це направду сказав Зеленський? Таку заяву зробив обраний американський президент Дональд Трамп?

Таких питань у майбутньому ми будемо чути все більше. Тому і виходить, що без розвитку критичного мислення у суспільства та належного контролю з боку державних інституцій розвиток ШІ в медіа може стати справжньою бомбою уповільненої дії.