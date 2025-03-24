«Сповільнення логістики – не найбільша шкода». Сайт і додаток «Укрзалізниці» другий день не працюють через кібератаку. Які наслідки та хто міг це зробити

Хакери здійснили масштабну атаку на ІТ-інфраструктуру «Укрзалізниці», яка поклала сервіси онлайн-продажу квитків компанії. Чому кіберзлочинці атакували залізничного перевізника і скільки триватиме відновлення роботи послуг?

З 23 березня тисячі українців не можуть купити квитки на потяги у додатку й на сайті «Укрзалізниці» (УЗ). Причина – масштабна кібератака на сервери та ІТ-системи компанії. «Це безпрецедентна кібератака – таргетована, складна та багаторівнева», – написав голова компанії Олександр Перцовський у Facebook 24 березня.

У 2024-му УЗ перевезла 23,3 млн пасажирів. 86% квитків пасажири купили онлайн, ідеться у звіті компанії. Тепер перевізник продає квитки на найближчі потяги через каси. Це стосується і квитків на міжнародні потяги, які раніше були доступні лише онлайн. Як запевняє Перцовський у своєму Facebook, на рух поїздів атака не вплинула.