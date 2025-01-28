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«Типичная ошибка – цифровать хаос». Компании из списка «Чемпионы диджитализации» от Forbes и KPMG инвестируют миллионы в цифровые решения. Как это делают «Фармак», МХП, «Кернел» и Interpipe

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

5 хв читання

Помилки діджиталізації: досвід «Фармак», МХП, «Кернел» та Interpipe /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Некоторые из украинских компаний тратят на цифровую трансформацию до 5% выручки. На чем они фокусируются? Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

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Компании инвестируют в диджилизацию до 5% выручки. Как не пустить миллионы на ветер?

Если водителей самой крупной в Украине агрокомпании «Кернел» собрать в один город, по количеству населения он будет, как Канев, – почти 25 000 жителей. Во время полномасштабного вторжения они стали одной из целей врага.

Когда водители по 12 часов стояли в очереди к зерновым терминалам на юге, они были легкой мишенью. Решением стало приложение с электронной очередью. «Водителю теперь не нужно находиться непосредственно на объекте, – говорит IT-директор «Кернела» Андрей Пеший. – Он подъезжает только тогда, когда подошла его очередь».

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