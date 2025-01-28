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«Типова помилка – цифрувати хаос». Компанії зі списку «Чемпіони диджиталізації» від Forbes та KPMG інвестують мільйони в цифрові рішення. Як це роблять «Фармак», МХП, «Кернел» та Interpipe

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

5 хв читання

Помилки діджиталізації: досвід «Фармак», МХП, «Кернел» та Interpipe /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Деякі з українських компаній витрачають на цифрову трансформацію до 5% виторгу. На чому вони фокусуються? Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Компанії інвестують у диджиталізацію до 5% виторгу. Як не пустити мільйони на вітер? Інсайти від «Кернел», МХП, Interpipe та «Фармак».

Якщо водіїв найбільшої в Україні агрокомпанії «Кернел» зібрати в одне місто, за кількістю населення воно буде, як Канів, – майже 25 000 мешканців. Під час повномасштабного вторгнення вони стали однією з цілей для ворога.

Коли водії по 12 годин стояли в черзі до зернових терміналів на півдні, вони були легкою мішенню. Рішенням став застосунок з електронною чергою. «Водію тепер не треба перебувати безпосередньо на обʼєкті, – каже IT‐директор «Кернела» Андрій Піший. – Він підʼїжджає лише тоді, коли дійшла його черга».

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