Україна хоче ввійти до топтрійки країн за розвитком і впровадженням ШІ-рішень – Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок

Україна хоче ввійти до топтрійки країн за розвитком і впровадженням ШІ-рішень. Про це під час AI Day від Forbes Ukraine сказав Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок.
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Деталі
- Україна посідає 63-тє місце в світі в рейтингу країн за ступенем готовності до впровадження штучного інтелекту, говорить Данило Цьвок.
- Зараз AI-команда Мінцифри розробляє шість продуктів у сфері ШІ.
- «Хочемо увійти до топтрійки, зокрема за допомогою бізнесу», – каже Цьвок.
Контекст
Данило Цьвок із лютого 2025-го обійняв посаду Chief AI Officer Мінцифри та керівник WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри.
Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував документ на 45 сторінок із рекомендаціями для держслужбовців, як використовувати штучний інтелект.
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