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Базовый путеводитель по ИИ. Минцифры опубликовало советы по использованию чат-ботов для госслужащих. Что в них (бонус – ИИ-инструменты под разные задачи)

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

як використовувати ші /Getty Images

Минцифры опубликовало советы по использованию чат-ботов для госслужащих (бонус – список ИИ-инструментов под разные задачи). Фото Getty Images

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал документ на 45 страниц с рекомендациями для госслужащих, как использовать искусственный интеллект. О чем там говорится?

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66% работодателей отдают предпочтение кандидатам с навыками использования ИИ-технологий в работе, говорится в исследовании Microsoft и LinkedIn. Эти данные приводит Минцифры в документе с советами по использованию ИИ госслужащими, опубликованном 24 марта в Telegram-канале Михаила Федорова.

Большинство советов – общие и заточенные на новичков, до сих пор не имевших опыта использования ИИ.

Forbes Ukraine выбрал главное.

Как госорганы используют ИИ

Европейская комиссия в октябре 2024-го объявила о запуске собственного генератора контента на базе ИИ под названием GPT@ЕС. Данная система должна помочь сотрудникам в подготовке документов, составлении отчетов и разработке политик.

Министерство финансов США с 2022 года использует алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов финансовых данных. Франция использует ИИ для автоматизации процесса выдачи разрешений и лицензий. Что в Украине?

Минцифры планирует ввести виртуального помощника в приложении «Дія». Минагро в 2024-м вместе с частными компаниями запустило сервис, анализирующий спутниковые снимки для определения состояния посевов и прогнозирования урожайности. Министерство иностранных дел разработало ИИ-аватара «Виктория», помогающего с консульскими вопросами для украинцев за границей.

В 2025 году Минцифры запустило WinWin AI Center of Excellence – центр для разработки и интеграции ИИ в государственном секторе, обороне, медицине, образовании и бизнесе. Его цель – создание собственной LLM-модели.

Как писать промпты и делать собственные GPT

Как писать промпты? Советы от Минцифры

Как писать промпты? Советы от Минцифры.

Как писать промпты? Советы от Минцифры

Как писать промпты? Советы от Минцифры.

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Языковые модели учатся на текстах, написанных в основном на английском языке, поэтому следует общаться с ними на программном языке для получения лучшего результата.

Нужно указывать чат-боту, кем он должен быть. Можно прописать профессию, возраст, пол и другие социально-демографические характеристики условной личности, от имени которой юзер хочет узнать ответ.

Указать форму, в которой пользователь планирует получить результат. Например: таблица, официальное письмо, список, код, диалог, изображение, схемы, алгоритм, тезисы и т.д.

Обозначать желаемый стиль ответа (разговорный, официально-деловой, художественный, научный и т.п.) и тон (серьезный, шутливый, ироничный и др.).

Указывать временные рамки, язык, объем текста, а также уточнять требования к уникальности, желаемым или нежелательным источникам, исключению отдельных данных или авторов и другие важные критерии.

Также для правильности формулировки промптов можно использовать бесплатные генераторы. К примеру, ChatGPT Prompt Generator.

Некоторые чат-боты, например ChatGPT, также помогают создавать персонализированных чат-помощников. Это позволяет настроить все необходимые параметры и использовать более простые запросы. В качестве примера приводится чат-бот одного из пользователей, который называется Lisa. Она работает как юридический консультант.

В платной версии ChatGPT можно создать «Проект», в котором будут храниться чаты, файлы и специальные инструкции.

ИИ на госслужбе

Как украинские госорганы используют искусственный интеллект.

Как проверить информацию от чат-бота

Минцифры советует использовать следующий алгоритм для проверки ответа, сгенерированного чат-ботом:

  • получить ответ от ИИ;
  • разделить информацию на утверждения;
  • проверить утверждения через официальные источники;
  • обозначить непроверенные или сомнительные части;
  • запросить у ИИ дополнительные пояснения.

В числе общих советов министерства – обращать внимание на политику конфиденциальности сервиса, использовать при регистрации специально созданную электронную почту для регистрации учетной записи на ИИ-сервисе и никогда не вводить рабочий имейл.

«Помнить, что за условно бесплатные возможности пользователи все равно платят: персональными данными, вниманием, доверием и т.д.», – добавляют авторы.

В Минцифры также привели список инструментов для проверки, сгенерирован ли текст искусственным интеллектом. Среди них: Undetectable.ai, GLTR, Originality AI, Copyleaks, GPTZero, Winston AI, Crossplag и другие. «Стоит заметить, что пока нет идеального ИИ-детектора», – добавляют авторы документа.

Бонус – таблица со списком ИИ-инструментов в зависимости от потребностей пользователя.

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