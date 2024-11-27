Экспорт ІТ-услуг из Украины сократился на 5%. Война – одна из причин, на самом деле проблемы более глобальные. Когда ожидать восстановления IT-отрасли? Рассказывают аналитики Capital Times

Какие причины ослабления IT-рынка в мире и стоит ли инвестировать в сервисные компании? Чтобы ответить на эти вопросы, директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина и инвестиционный аналитик компании София Голубцова провели исследование, в котором проанализировали последние квартальные отчеты ведущих IТ-сервисных компаний в мире и публичные комментарии их СЕО. Вот вывод аналитиков

До полномасштабного вторжения России в Украину IТ-отрасль имела одну из самых больших долей в украинском экспорте. Последние годы наблюдаем обратную тенденцию. За девять месяцев 2024 года падение экспорта IТ-услуг составило -4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, свидетельствуют данные НБУ.

Среди озвученных рынком причин: отказ иностранных клиентов от сотрудничества из-за запрета компаний на контракты с Украиной; ограничение на краткосрочные рабочие выезды украинских IТ-специалистов и низкий процент забронированных айтишников.

Экспорт IT-услуг. Источник: НБУ, Capital Times

Однако и показатели деятельности глобальных компаний, являющихся основными заказчиками IT-услуг, показывают, что они переживают не самые лучшие годы. Рыночная капитализация Accenture, Wipro, Capgemini, EPAM Systems, Infosys или Globant снизилась за последние три года в среднем на 20%. В то время как фондовый индекс S&P500 вырос на 25% за этот период.

Доходность индекса S&P500 и сектора IT-аутсорсинга. Источник: Bloomberg, Capital Times

Каковы причины ослабления IT-рынка в мире и стоит ли инвестировать в сервисные компании?

Для ответа на эти вопросы мы проанализировали последние квартальные отчеты ведущих IТ-сервисных компаний в мире и публичные комментарии их СЕО. Однако обнаружили, что мировой рынок IТ-аутсорсинга сталкивается со значительными проблемами, влияющими на темп роста доходов и инвестиционные тенденции в секторе.

Три проблемы развития IТ в мире

Реструктуризация: активное сокращение расходов корпоративных клиентов

Корпорации или заказчики IТ-решений становятся более разборчивыми по поводу затрат на фоне экономической неопределенности, инфляции и изменения бизнес-приоритетов.

Многие компании концентрируют свои бюджеты на масштабных, долгосрочных проектах цифровой трансформации, сокращая меньшие инициативы. Accenture и Wipro подчеркивают замедление дискреционных затрат, поскольку их клиенты предпочитают инвестиции в hardware для поддержки цифровой трансформации.

Небольшие проекты часто откладываются или отменяются, поскольку корпоративные клиенты перераспределяют ресурсы на критические долгосрочные инвестиции, такие как облачные трансформации (cloud) на основе искусственного интеллекта и автоматизация в масштабах всего предприятия.

Проблемы масштабирования AI

Многие корпорации сталкиваются со значительными препятствиями при масштабировании AI-проектов из-за внутренних ограничений: устаревшей инфраструктуры данных, проблем с безопасностью и разрыва между Proof-of-Concept и полноценным производством.

Этот разрыв мешает IТ-поставщикам увеличивать доходы, поскольку внедрение AI-решений происходит медленнее, чем ожидалось.

Одним из самых значительных вызовов для масштабирования AI являются критические пробелы в цифровой инфраструктуре, анализирует гендиректор Accenture Джули Мир. Причина – поспешный и неосторожный переход на облачные технологии во время пандемии, чтобы сократить расходы на инфраструктуру. В итоге нужно многое модернизировать или решать проблемы в системе.

Теперь же эти процессы идут параллельно. С одной стороны, спрос на трансформацию с помощью искусственного интеллекта. С другой – многие организации должны сначала решить вопросы облачной миграции, архитектуры данных и модернизации ERP-систем, чтобы в полной мере раскрыть потенциал AI.

Экономический спад в определенных отраслях

В определенных секторах, таких как автомобильная или металлургическая отрасли, замедляются доходность и инвестиции в развитие. Причины тому – экономическая неопределенность, перебои в цепочках и геополитическая напряженность.

Следовательно, глобальный бизнес откладывает или сокращает инвестиции в технологии, а поставщики ІТ-услуг теряют клиентов. Аэрокосмическая отрасль сместила фокус по инвестициям в развитие сокращения расходов из-за проблем с цепочками поставки, объясняют в компании Capgemini. Это повлияло на доходы компаний в Европе. Аналогично индийская Wipro наблюдала спад в производственном и энергетическом секторах – на 2% и 4% соответственно.

В Украине ІТ-компании сталкиваются с дополнительными вызовами из-за осторожности иностранных заказчиков и внутренних ограничений, связанных с военным положением. Многие иностранные клиенты отказываются продолжать сотрудничество с украинскими ІТ-подрядчиками, ссылаясь на запрет заключать контракты с партнерами из Украины, России или Беларуси или на стратегию уменьшения рисков для проектов.

Такой подход усложняет работу на международном рынке для украинских ІТ-компаний также из-за невозможности краткосрочных рабочих выездов ІТ-команд.

Обеспечение бронирования работников остается критически важным для ІТ-отрасли.

В 2024 году этот вызов только усугубился. Только возможность краткосрочных командировок для ключевых работников позволит компаниям сохранить действующие контракты и привлекать новых клиентов, подчеркивает глава ЕРАМ Украина Степан Митиш.

Стратегии развития глобальных ІТ-компаний

ІТ-гиганты внедряют инновационные стратегии, чтобы адаптироваться к постоянным изменениям и вызовам отрасли. На глобальном уровне СЕО самых крупных компаний делятся различными подходами к трансформации.

Пять тенденций, которые сейчас развиваются в индустрии.

Перенос операций в регионы с более низкими затратами

IT-компании переводят операции в более доступные регионы: Индию, Латинскую Америку и Восточную Европу. Это позволяет им не только снизить затраты, но и получить доступ к многочисленным кадровым ресурсам, обслуживая одновременно быстро растущие рынки за пределами традиционных регионов.

Генеративный AI – в центре внимания индустрии

Руководители компаний Wipro и Capgemini активно инвестируют в развитие AI-инфраструктуры, обучение персонала и кадровый потенциал, чтобы удовлетворить клиентский спрос на искусственный интеллект.

Wipro уже сертифицировала более 44 000 сотрудников в передовых программах АІ, а в Globant почти все работники освоили базовые навыки работы с АІ. Это делает команды готовыми к будущим вызовам и помогает оставаться конкурентоспособными.

Инновационные центры АІ как рычаг развития

Разработка R&D центров для АІ и продуктов, таких как чат-боты, демонстрирует решимость индустрии интегрировать искусственный интеллект в ежедневные операции и предоставление услуг. Инновационные центры, посвященные АI, такие как лаборатории АI в EPAM и студия изобретений Globant, становятся важными элементами в стратегии развития ІТ-компаний. Эти центры способствуют глубоким исследованиям, разработкам и тестированию новых технологий, что позволяет быстрее запускать AI-проекты, начиная от идеи и до реальной интеграции в продукты и услуги.

Оптимизация циклов бюджетных решений

Задержки в согласовании бюджета на ІТ-решения стали значительным вызовом для ІТ-поставщиков. В ответ компании оптимизируют свои операции и строят более тесные отношения с клиентами, позиционируя себя как надежных партнеров в стратегических трансформациях. Даже если процессы согласования проектов затягиваются.

Accenture ввела модель с фиксированной стоимостью для сопровождения AI-проектов, что предоставляет клиентам прозрачную ценовую структуру, помогая повысить предсказуемость затрат.

Адаптация к спросу на мультиоблачность и гибридные решения

Потребность клиентов в мульти- и гибридных облачных решениях только растет. Поэтому ІТ-компании инвестируют в возможности управления сложными облачными экосистемами на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Это позволяет клиентам получать гибкую и масштабируемую инфраструктуру, отвечающую их требованиям по безопасности и производительности.

Однако активная интеграция в облака вызывает проблему защиты данных корпораций на серверах cloud-провайдера. Это заставляет ІТ-сервисные компании более глубоко развивать решения по кибербезопасности.

С прицелом на будущее

Несмотря на общий спад в ІТ-отрасли в мире, аналитики и компании с оптимизмом смотрят в будущее. На 2025–2026 годы ожидается ускорение динамики выручки в сегменте с текущих 2%, до 13–15% в год. Это меньше чем в 2021–2022 годах, однако сектор становится более маржинальным из-за оптимизации затрат и диверсификации портфеля клиентов.

Динамика характеристик глобального IT-сегмента. Источник: Bloomberg, Capital Times

Последний отчет самой крупной по штату ІТ-компании в Украине EPAM Systems, в котором компания выделила финансовый сектор как наиболее устойчивый к вызовам цифровой трансформации, является подтверждением этих оптимистических прогнозов. Чтобы усилить свою экспертизу и поддерживать клиентов в этом секторе, EPAM приобрела технологическую консалтинговую компанию NEORIS. Другие ІТ-компании также активны в M&A, что подчеркивает их стратегический фокус на диверсификации секторов портфеля и веру в общую экономическую стабильность ІТ-отрасли.

В улучшении маржинальности хорошим примером выступает консалтинговая компания Accenture. Она работает над идеей увеличения производительности труда на 30% при сокращении штата на 30%. Для этого компания интегрирует АІ-ассистентов и разрабатывает решения по программной автоматизации. В долгосрочной перспективе АІ может коренным образом изменить бизнес-операции ІТ-компаний.

Украинский IT-сектор, помимо общих вызовов глобального рынка, встает перед дополнительными трудностями. Игроки, которые остаются на рынке, продолжают создавать рабочие места и поддерживают долгосрочные контракты с клиентами, – это сильные лидеры будущего.

Фокус сейчас понятен – максимальная диверсификация за рубежом. Учитывая текущие рыночные мультипликаторы в ІТ-сегменте, инвестиции в ІТ-аутсорсинг – это максимизация прибыли в будущем.