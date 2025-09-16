НАБУ закрыло почти двухлетнее расследование против производителя тепловизоров Archer, подозреваемого в срыве госконтрактов на сотни миллионов гривен. Производство прекратили из-за отсутствия доказательств, но владелец компании убежден: это был заказ конкурента. Как это отразилось на бизнесе Archer?

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 15 сентября закрыло дело против производителя тепловизионных прицелов Archer в связи с возможной растратой государственных средств. Расследование длилось почти два года.

НАБУ подозревало Archer в нарушении сроков поставки продукции почти на 200 млн грн. Производство закрыли из-за отсутствия доказательств, говорится в сообщении НАБУ от 15 сентября. «Закончилось почти трехлетнее издевательство над Archer» – написал 15 сентября в Facebook совладелец и директор компании Александр Яременко. Хотя первые обыски в компании прошли в октябре 2023 года.