Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Закончилось издевательство». НАБУ закрыло дело против производителя тепловизоров Archer. Как это повлияло на бизнес и при чем здесь сын банкира Тимонькина

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

4 хв читання

НАБУ закрыло почти двухлетнее расследование против производителя тепловизоров Archer, подозреваемого в срыве госконтрактов на сотни миллионов гривен /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

НАБУ закрыло почти двухлетнее расследование против производителя тепловизоров Archer, подозреваемого в срыве госконтрактов на сотни миллионов гривен Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:23 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:23

НАБУ закрыло почти двухлетнее расследование против производителя тепловизоров Archer, подозреваемого в срыве госконтрактов на сотни миллионов гривен. Производство прекратили из-за отсутствия доказательств, но владелец компании убежден: это был заказ конкурента. Как это отразилось на бизнесе Archer?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 15 сентября закрыло дело против производителя тепловизионных прицелов Archer в связи с возможной растратой государственных средств. Расследование длилось почти два года.

НАБУ подозревало Archer в нарушении сроков поставки продукции почти на 200 млн грн. Производство закрыли из-за отсутствия доказательств, говорится в сообщении НАБУ от 15 сентября. «Закончилось почти трехлетнее издевательство над Archer» – написал 15 сентября в Facebook совладелец и директор компании Александр Яременко. Хотя первые обыски в компании прошли в октябре 2023 года.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні