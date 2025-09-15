Національне антикорупційне бюро ухвалило рішення про закриття кримінального провадження проти компанії Archer – виробника тепловізійних прицілів. Про це йдеться у повідомленні бюро від 15 вересня.

Деталі

За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення, заявило НАБУ.

В бюро зазначили, що підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн ЄС.

«Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалене законне рішення. Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Контекст

У жовтні 2023 року НАБУ провело обшуки в офісах та за місцем проживання співробітників компанії Archer.

Слідство тоді заявляло, що компанія уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд грн, з яких компанія отримала передоплату (від 80% до 100%), проте Сили оборони не отримали в строк техніку, необхідну у боротьбі з агресією РФ.

Archer (Thermal Vision Technologies) – українська компанія-виробник електроніки і тепловізорів. Компанія займається збіркою продукції з імпортних запчастин. Керівник компанії Олександр Яременко повідомив, що Archer з 2014 року виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, зокрема вісім з яких – з Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.).

В Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців власниками ТОВ «Термал віжн текнолоджис» значаться Олександр Яременко (51%) та Петро Лєсков (49%).

Дохід компанії за підсумками 2024 року становив 583 млн грн. Збитки компанії минулого року перевищили 26 млн грн.