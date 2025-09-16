Підписка від 49 грн
«Закінчилося знущання». НАБУ закрило справу проти виробника тепловізорів Archer. Як це вплинуло на бізнес і до чого тут син банкіра Тимонькіна

Люба Балашова
Люба Балашова
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

4 хв читання

НАБУ закрило майже дворічне розслідування проти виробника тепловізорів Archer, якого підозрювали у зриві держконтрактів на сотні мільйонів гривень /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

НАБУ закрило майже дворічне розслідування проти виробника тепловізорів Archer, якого підозрювали у зриві держконтрактів на сотні мільйонів гривень Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

НАБУ закрило майже дворічне розслідування проти виробника тепловізорів Archer, якого підозрювали у зриві держконтрактів на сотні мільйонів гривень. Провадження припинили через відсутність доказів, але власник компанії переконаний: це було замовлення конкурента. Як це вплинуло на бізнес Archer?

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 15 вересня закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer через можливу розтрату державних коштів. Розслідування тривало майже два роки. 

НАБУ підозрювало Archer у порушенні строків постачання продукції майже на 200 млн грн. Провадження закрили через брак доказів, ідеться у дописі НАБУ від 15 вересня. «Закінчилося майже трирічне знущання над Archer» – написав 15 вересня у Facebook співвласник та директор компанії Олександр Яременко. Хоча перші обшуки в компанії пройшли у жовтні 2023-го.

