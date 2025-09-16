НАБУ закрило майже дворічне розслідування проти виробника тепловізорів Archer, якого підозрювали у зриві держконтрактів на сотні мільйонів гривень. Провадження припинили через відсутність доказів, але власник компанії переконаний: це було замовлення конкурента. Як це вплинуло на бізнес Archer?

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 15 вересня закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer через можливу розтрату державних коштів. Розслідування тривало майже два роки.

НАБУ підозрювало Archer у порушенні строків постачання продукції майже на 200 млн грн. Провадження закрили через брак доказів, ідеться у дописі НАБУ від 15 вересня. «Закінчилося майже трирічне знущання над Archer» – написав 15 вересня у Facebook співвласник та директор компанії Олександр Яременко. Хоча перші обшуки в компанії пройшли у жовтні 2023-го.