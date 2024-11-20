Выросли только GlobalLogic и Luxoft. Выручка большинства крупных ІТ-компаний просела по результатам третьего квартала. Сколько они заработали?

Почти все крупнейшие украинские ІТ-компании снизили выручку, Ciklum – до 14%, по результатам третьего квартала 2024 года. Причина – в нехватке зарубежных контрактов. Ждать ли улучшения?

Из пяти крупнейших IT-компаний, работающих в Украине, Luxoft аномально для рынка нарастил выручку в третьем квартале почти на 40%, по данным YouControl. Конкуренты EPAM, Intellias и Ciklum просели.

Причина – нехватка клиентов. Украинское IT работает преимущественно с иностранными компаниями, опасающимися отдавать разработку в страну, где идет полномасштабная война. На рынок также влияет проседание мировой экономики, из-за чего снижаются бюджеты на IT.