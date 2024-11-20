Зросли лише GlobalLogic та Luxoft. Виторг більшості великих ІТ-компаній просів за результатами третього кварталу. Скільки вони заробили?

Майже всі найбільші українські ІТ-компанії зменшили виторг, Ciklum – до 14%, за результатами третього кварталу 2024 року. Причина – у нестачі закордонних контрактів. Чи чекати покращення?

З п’яти найбільших IT-компаній, що працюють в Україні, Luxoft аномально для ринку наростив виторг у третьому кварталі на майже 40%, за даними YouControl. Конкуренти EPAM, Intellias та Ciklum просіли.

Причина – нестача клієнтів. Українське IT працює переважно з іноземними компаніями, які побоюються віддавати розробку в країну, де йде повномасштабна війна. На ринок також впливає просідання світової економіки, через що зменшуються бюджети на IT.