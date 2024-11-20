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EPAM Systems, GlobalLogic, Luxoft, Intellias, Ciklum /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Зросли лише GlobalLogic та Luxoft. Виторг більшості великих ІТ-компаній просів за результатами третього кварталу. Скільки вони заробили?

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Експорт ІТ-послуг з України у серпні 2024 року знизився на 10,4% порівняно з 2023-м – до $507 млн. Це найнижчий показник від початку року. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Майже всі найбільші українські ІТ-компанії зменшили виторг, Ciklum – до 14%, за результатами третього кварталу 2024 року. Причина – у нестачі закордонних контрактів. Чи чекати покращення?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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З п’яти найбільших IT-компаній, що працюють в Україні, Luxoft аномально для ринку наростив виторг у третьому кварталі на майже 40%, за даними YouControl. Конкуренти EPAM, Intellias та Ciklum просіли. 

Причина – нестача клієнтів. Українське IT працює переважно з іноземними компаніями, які побоюються віддавати розробку в країну, де йде повномасштабна війна. На ринок також впливає просідання світової економіки, через що зменшуються бюджети на IT. 

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