Бизнес – это не война. Но некоторые военные стратегии могут спасти вашу компанию. Предпринимательница Екатерина Загорий рассказывает, какие из них стоит позаимствовать

Война и бизнес раньше существовали в разных реальностях, но сегодня эти миры стали взаимосвязаны: предприниматели интегрируются в военную среду, а армия заимствует современные управленческие подходы. Какие военные стратегии могут усилить бизнес, а что не стоит копировать с армейской модели? Рассказывает Екатерина Загорий, директор совета директоров компании «Дарница» и соучредитель Zagoriy Foundation

Еще несколько лет назад бизнес и армия в Украине жили в двух параллельных реальностях: одна – корпоративная, со своей стратегией, финансовыми планами и маркетингом, другая – армейская, выглядевшая устаревшей и инертной.

Но война изменила все. Теперь те, кто занимается управлением, не могут позволить себе игнорировать, как принимаются решения в армии. Война сделала эти миры взаимосвязанными. Многие бизнесмены стали частью военной среды – как добровольцы, волонтеры или поставщики. В то же время армия начала меняться, внедряя новые технологии и более гибкие модели управления.

Следует ли бизнесу копировать военную систему? Очевидно, что нет.

Следует ли понять, что именно работает в военных условиях и как это адаптировать в бизнес? Абсолютно.

Но здесь важно не просто слепо переносить военные модели в бизнес, а понять, что именно отличает военное управление и почему некоторые подходы работают на поле боя, но не сработают в компании.

Военное и бизнес-управление: принципиальные отличия

Скорость принятия решений. В армии решения часто принимаются спустя минуты или секунды, поскольку цена ошибки – жизнь людей.

В бизнесе решения могут обсуждаться неделями или месяцами, ведь ключевая ставка – деньги и репутация.

Уровень риска. У военных неправильное решение может иметь необратимые последствия. В бизнесе обычно есть возможность ошибиться, сделать выводы и двигаться дальше.

Иерархия vs гибкость. Военная система традиционно жестко иерархична. В бизнесе все больше компаний переходят к гибким, автономным структурам.

Отношение к ресурсу. У военных цель всегда выше персональных интересов. В армии нет «клиента», есть миссия. В бизнесе, как правило, главная цель – конкуренция и удовлетворение клиентов.

Что бизнесу стоит позаимствовать из военных стратегий

Военные стратеги столетиями работали над тем, как принимать решения в условиях неопределенности, действовать быстро и опережать противника. Сейчас эти принципы можно приспособить к бизнесу, чтоб компания не просто выживала, а доминировала.

OODA Loop: быстрота адаптации и опережения конкурентов

Разработанный военным аналитиком Джоном Бойдом, цикл OODA помогал пилотам ВВС США быстрее оценивать ситуацию, адаптироваться и действовать. Главный принцип: кто проходит цикл быстрее, тот выигрывает.

Как использовать?

Сокращайте задержки в принятии решений.

Тестируйте новые бизнес-модели еще до того, как изменится рынок.

Ускоряйте обратную связь между клиентами и разработкой продуктов.

Если ваша компания думает медленнее, чем конкурента, вы проиграете еще до начала борьбы.

Mission Command: автономия вместо микроменеджмента

Еще в XIX веке прусская армия поняла, что солдаты на поле боя лучше знают, как выполнить миссию, чем генералы в штабе. Так возник принцип Mission Command: командиры дают не приказы, а цели, а исполнители сами решают, как их достичь.

Как использовать?

Определяйте результат, а не прописывайте каждый шаг команды.

Доверяйте своим людям – они знают нюансы лучше руководства.

Сокращайте цепочки принятия решений, чтобы команды могли действовать быстро.

Если контролируете каждый шаг команды, вы тратите время не на стратегию, а на микроменеджмент.

War-Gaming: планирование сценариев и моделирование рисков

Военные всегда готовятся не к тому, что будет, а к тому, что может быть. War-Gaming – это моделирование разных сценариев, позволяющее предусматривать действия противника и реагировать на вызовы еще до появления.

Как использовать?

Перед запуском нового продукта моделируйте разные варианты его восприятия.

Анализируйте конкурентов и их возможные шаги, чтобы быть на шаг впереди.

Устраивайте «what if»-сессии, чтобы определить слабые места в своей бизнес-стратегии.

Лучше проиграть кризис на бумаге, чем в реальной жизни.

After-Action Review: культура открытой обратной связи

У военных каждая операция завершается AAR (After-Action Review) – разбором того, что работало, что пошло не так и что изменить в будущем. Ключевой принцип – не поиск виновных, а поиск решений.

Как использовать?

Внедрите культуру честного разбора ошибок после каждого значимого проекта.

Введите правило не «кто виноват», а «что сделать лучше».

Делайте AAR даже для успешных проектов – что сделали хорошо и как сделать еще лучше?

Компании, не анализирующие свои ошибки, обречены повторять их снова и снова.

CARVER: как найти свои слабые места до того, как это сделают конкуренты

В спецслужбах используется протокол CARVER – методика оценки уязвимых точек в системе, чтобы понять, где, вероятнее всего, будет нанесен удар.

Как использовать?

Проанализируйте, какие аспекты вашего бизнеса критически важны.

Определите уязвимые места и подготовьте резервные сценарии.

Оцените риски от ваших конкурентов и будьте готовы к неожиданным атакам.

Если вы не знаете своих слабых мест, не сомневайтесь – конкуренты найдут их первыми.

Что бизнесу не стоит копировать с военной системы

Не все военные принципы работают в коммерческой среде. Бизнесу важно различать тактики, которые повышают эффективность, и те, которые могут затормозить развитие или даже навредить команде.

Жесткая иерархия и чрезмерный контроль. В армии четкая вертикаль подчинения необходима для поддержки дисциплины и оперативного выполнения приказов.

Но в бизнесе излишняя иерархия замедляет принятие решений, демотивирует команды и ограничивает инициативу. А в боевых условиях солдаты не имеют права подвергать сомнению приказы, потому что их жизни зависят от четкой координации.

Культура приказов без обсуждений. В армии «да, есть» или «слушаюсь» – это основа выживания. В критических ситуациях время на дискуссии означает утрату инициативы. Но в бизнесе такой подход уничтожает креативность и обесценивает мнения команды.

Тотальное подчинение препятствует обратной связи, что может приводить к катастрофическим решениям. Известный пример – катастрофа шаттла «Челленджер» в 1986 году: инженеры знали о проблеме, но боялись противоречить руководству, что привело к трагедии.

«Бизнес – это не война». Некоторые руководители любят лозунг «бизнес – это война». Но воспринимать бизнес буквально как войну – рисковать перенять наиболее жесткие аспекты, неприемлемые в гражданской жизни.

На войне бойцы иногда вынуждены идти на самопожертвование ради миссии. В компании ни одна цель не стоит жизни или здоровья сотрудника. Бывшие военные-предприниматели прямо говорят: «Ни один руководитель не имеет права рисковать жизнью работника ради бизнес-целей».

Кроме того, гламурирование военной тематики может создать токсичную атмосферу. Военные часто с иронией относятся к чрезмерной браваде гражданских боссов, которые бросаются военным сленгом. Ведь такие руководители иногда путают реальные приоритеты: в армии бьются за жизнь собратьев и страну, а не за «достижение годового плана».

Чрезмерная регламентация и бюрократия. У армии есть инструкции на все случаи жизни: от завязывания шнурков до ведения боевых операций. Но в бизнесе жесткие протоколы могут подавить гибкость и инициативу.

Сотрудники будут выполнять процессы по инструкции, даже если они больше не работают. Это создает эффект «делаем так, потому что всегда так поступали».

Чрезмерная осторожность и страх ошибок. Военные часто принимают осторожные, консервативные решения, поскольку цена ошибки – человеческая жизнь. В бизнесе же отказ от риска означает застой. Исследования показывают, что CEO с военным бэкграундом гораздо реже инвестируют в инновации – они в 70% случаев избегают рискованных решений.

Война как ускоритель эффективности

Сегодня в Украине бизнес и армия развиваются параллельно, что создает уникальные условия для обмена опытом.

Стоит ли бизнесу становиться похожим на военную машину? Очевидно, что нет.

Есть ли уроки, которые помогут принимать лучшие решения, быстрее адаптироваться и эффективно работать? Да.

Военный опыт показывает: выиграют не самые сильные, а самые гибкие. Поэтому компании, которые научатся быстро принимать решения, делегировать полномочия, анализировать риски и строить сильные команды, получат конкурентное преимущество. И не только в военное время.

А самый главный урок, который можно взять у военных – это готовность работать в хаосе и действовать без лишнего шума.