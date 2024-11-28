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Мета – 1,5 млн пацієнтів до 2030 року. Як довіра клієнтів допомагає «Добробуту» будувати найбільшу мережу клінік в Україні. Інтерв’ю СЕО Вадима Шекмана

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

6 хв читання

Вадим Шекман, СЕО «Добробуту». /надано пресслужбою

Вадим Шекман, СЕО «Добробуту». Фото надано пресслужбою

«У нас завжди була ідея: будь-яка криза – це можливість розвитку», – каже СЕО «Добробуту» Вадим Шекман. Воєнна криза дозволила відірватися від конкурентів, здається, на недосяжну відстань. Куди і як зростатиме далі мережа «Добробут»?

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

«Існує момент, коли компанія настільки виростає, що мені треба відійти та передати керівництво професійному менеджерові», – казав у 2023 році співвласник мережі клінік «Добробут» Олег Калашніков. У липні 2022-го він передав керівництво «Добробутом» операційному директору Вадиму Шекману. Сам – очолив наглядову раду.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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