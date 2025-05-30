Что действительно определяет эффективность лидера – стратегическое мышление или внутренние качества? Какие типы личности чаще всего попадают на руководящие должности и как можно тренировать лидерские навыки, чтобы создать команду, способную пройти через кризис? Рассказывает Юлия Згеева, партнер «Ward Howell Украина» и психотерапевт.

На первый взгляд, руководитель – это про опыт, стратегическое мышление, постановку и выполнение KPI. Однако мои наблюдения в течение двух десятков лет практики показывают другое: движущей силой лидерства является характер. Как в кимоно, ключевое отличие – в подкладке. Она не заметна сразу, но именно она определяет, насколько долго и гибко «носится» лидерская роль.

Как выглядит украинский лидер

Еще более 10 лет назад меня поразили идеи профессора бизнес-администрирования INSEAD Манфреда Кетса де Вриса. Он исследовал лидерство через призму психоанализа. Меня увлекла мысль: личность руководителя – это не фон, а ядро ​​бизнеса.

В рамках профессиональной деятельности я провела более 5000 глубинных интервью с владельцами компаний, СЕО и топ-менеджерами. В какой-то момент я начала замечать повторяющиеся закономерности и решила подтвердить их аналитически.

Чтобы понять, какие внутренние качества делают руководителя эффективным, я опросила 60 топ-менеджеров (39,6% из них – мужчины, 60,4% – женщины) компаний из разных секторов экономики. Для анализа их лидерских качеств использовала:

PAEI-типологию Адизеса – для анализа управленческого стиля;

– для анализа управленческого стиля; типологию Кетса де Вриса – для психологического профиля;

– для психологического профиля; корреляционный анализ ( метод Спирмена ) – для поиска статистических связей между чертами характера и самооценкой эффективности.

Почти половина из 60 опрошенных топ-руководителей компаний (49%) оценили себя как «эффективные» или «очень эффективные» (см. инфографику). А эффективность, по оценкам респондентов опроса, плохо совмещается с ролью «производителя результатов». При этом размер компании не влияет на эффективность лидера.

Почти половина из 60 опрошенных топ-руководителей компаний (49%) оценили себя как «эффективные» или «очень эффективные». Фото инфографика Forbes Ukraine

Независимо от пола или размера компании успешные руководители демонстрировали общие черты:

готовность к риску;

способность к сотрудничеству вместо конкуренции;

высокая решительность и ответственность;

ассертивная коммуникация .

Женщины несколько реже демонстрировали предпринимательский стиль в рамках PAEI, но их общая эффективность не уступала мужской.

Типы личностей: кто достигает управленческой должности

Кетс де Врис в своей книге «Лидер на диване: клинический подход к изменениям в личностях и организациях» выделяет и описывает 11 типов личностей в управлении и руководстве (см. таблицу).

Обычно встречаются два основных типа лидеров: нарциссический и параноидальный, и именно они чаще всего попадают на руководящие должности. Фото инфографика Forbes Ukraine

Самая большая ошибка – упрощать. Люди редко имеют «чистый» тип. Но профиль руководителя важно знать, чтобы понимать его влияние на компанию.

Обычно среди лидеров встречаются два основных типа: нарциссический и параноидальный, и именно они чаще всего попадают на руководящие должности.

Нарциссический тип

Нарциссизм в незначительных дозах свойственен всем. Но существует «конструктивный» и «деструктивный» нарциссизм.

Конструктивный нарциссизм – амбициозный, эмпатический, вдохновляющий. Люди с таким типом личности – тоже о стремлении к величию, но цель – не только личная власть, поэтому успех реален. Это об амбициях и невероятной целенаправленности. О заинтересованности во мнениях других, критическом взгляде на себя и окружение.

Лидеры с конструктивным нарциссизмом могут стать выдающимися фигурами, вдохновляющими на новые свершения. Пример – выдающиеся лидеры – трансформаторы в бизнесе и политике: от Франклина Делано Рузвельта, 32-го президента США, до Ричарда Брэнсона, основателя корпорации Virgin Group.

Деструктивный нарциссизм – одержимый властью, престижем, часто использует других, верит в личные «особые права». Люди с этим типом могут переоценивать свою значимость, ориентируются (часто безотчетно) на использование всего/всех, что может помочь в достижении успеха. Несмотря на это, они часто бывают положительными и оптимистичными. Пока нет риска для их преимущества. Примеры: Стив Джобс, основатель и CEO корпорации Apple, Элизабет Холмс, основательница компании Theranos, Тревис Каланик, соучредитель компании RedSwoosh и Uber.

Параноидальный тип

Диапазон состояний этого господствующего типа личности – от бдительности до подозрительности. Яркая черта – безосновательное недоверие к людям. Управленцы с параноидальным типом верят в то, что информацией делиться не надо, это риск. Часто экспрессивны, всегда «наготове».

Из плюсов этого типа – высокая внимательность к деталям, хорошая память, мощные аналитические и математические способности, сверхинтерес к механическим устройствам, процессам автоматизации. Настороженность – это нормально, но когда она не тестируется ощущением реальности, может перерасти в патологию. Чрезмерное недоверие вредит. Примеры таких управленцев – Сталин или самый богатый человек мира 2025 года по версии Forbes Илон Маск.

Бизнес – это симптом руководителя

В психоанализе эксперты говорят: ребенок – это симптом матери. В бизнесе я вижу аналогию: компания – это симптом СЕО. Стиль коммуникации, решение, даже отношение к риску – это транслирует глубинную структуру личности лидера.

«Мы не хозяева в собственном доме», – как сказал бы психолог Зигмунд Фрейд. Бессознательное влияет на нас, но опыт констатирует: новые навыки в наших руках.

Так что лидерство – врожденное или тренированное? Нейропсихология говорит, что отчасти это генетика, но усилия приносят результат. Что можно изменить: например, добавить когнитивно-поведенческую терапию и тренировку важных навыков.

Самые частые зоны роста – это:

развитие эмоциональной выносливости;

работа со стрессом;

улучшение межличностной коммуникации.

Все эти качества – не «дар», а навыки, формируемые через психотерапию, коучинг, тренинги, глубокую рефлексию.

Лидерство – не только про силу. Это и про баланс силы и чувствительности, стратегичность и саморефлексию. Характер управляющего – это его стратегический ресурс. И его можно формировать.

Если вы хотите создать команду, которой удастся пройти кризисы, трансформации и рост, начните с анализа собственного «кимоно».