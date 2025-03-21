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Tesla больше не самый ценный актив Илона Маска. На чем больше всего зарабатывает самый богатый человек в мире?

Forbes USA
Forbes

3 хв читання

Маск, Tesla /Getty Images

Выручка Tesla в 2024 году выросла всего на 1%, до $97,7 млрд, а чистая прибыль падает второй год подряд – до $8,4 млрд, согласно данным компании. Фото Getty Images

Производитель электромобилей Tesla годами был основным источником роста состояния американского миллиардера Илона Маска. Но больше – нет. Акции компании резко потеряли в цене.

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Илон Маск потратил более $200 млн, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться в президенты США. Впрочем, уже через несколько недель после победы Трампа он вернул потраченное с лихвой.

В декабре он стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $400 млрд. Это стало возможным после того, как частные инвесторы оценили его стартап xAI в $50 млрд (в мае он стоил $24 млрд), а ракетостроительную компанию SpaceX – в $350 млрд (в июне – $210 млрд). В тот же месяц рыночная капитализация Tesla достигла рекордных $1,5 трлн.

А потом все начало постепенно распадаться. В начале января акции Tesla потеряли в цене, после того как компания сообщила о худших, чем ожидалось, поставках в четвертом квартале 2024 года. Но настоящее падение началось 21 января – на следующий день после инаугурации президента Трампа. Тогда же Маск возглавил вновь Департамент правительственной эффективности (DOGE).

Сомнения в том, что Маск сможет одновременно управлять Tesla и работать круглосуточно над сокращением государственных расходов, привели к обвалу акций. Они свалились на 50% от пиковых значений.

«Если коротко, у Илона Маска просто нет баланса. Он не может полноценно управлять Tesla как CEO, тратя все свое время и энергию на проект DOGE в администрации Трампа», – написал аналитик Wedbush Securities и давний поклонник Tesla Дэн Айвз в своем отчете. Он также отметил, что последние финансовые показатели компании остаются слабыми.

Маск, Трамп /Getty Images

Илон Маск тесно сотрудничает с Дональдом Трампом, сокращая правительственные расходы. Фото Getty Images

Падение Tesla в цене

29 января стало известно, что выручка Tesla в 2024 году выросла всего на 1%, до $97,7 млрд, а чистая прибыль падает второй год подряд – до $8,4 млрд, согласно данным компании.

Также резко сократились продажи автомобилей Tesla в январе и феврале 2025 года в Германии, Китае и Австралии. Аналитики JPMorgan недавно снизили свой прогноз относительно глобальных поставок компании за первый квартал 2025 года до самого низкого уровня с третьего квартала 2022 года. Параллельно с этим в дилерских центрах Tesla по всей территории США вспыхнули протесты против самой компании и Илона Маска.

Неудивительно, что неделю назад Маск подал официальную апелляцию на решение суда в Делавере, принятое в январе 2024 года. Оно аннулировало его рекордный компенсационный пакет Tesla, утвержденный в 2018 году. Судья по этому делу постановил, что Маск и Tesla не смогли доказать справедливость процедуры принятия этого пакета из-за конфликтов интересов и «контроля» Маска над советом директоров.

Forbes USA снизил оценку опционов из этого пакета (стоимостью $65,3 млрд по состоянию на закрытие рынка в понедельник) на 50% – до завершения рассмотрения апелляции Маска. Без учета этих опционов Маск владеет 12% Tesla на сумму $97,8 млрд, хотя он заложил более половины своих акций в качестве обеспечения личных кредитов в объеме до $3,5 млрд.

Tesla, Маск, электромобиль /Shutterstock

Илон Маск владеет сейчас 12% Tesla на сумму $97,8 млрд. Фото Shutterstock

SpaceX > Тесла

На фоне падения акций Tesla SpaceX стала самым ценным активом Маска впервые за пять лет. Его 42% акций в ракетостроительной компании сейчас стоят $147 млрд – почти на $20 млрд больше, чем его доля в акциях и опционах Tesla по состоянию на закрытие торгов в понедельник, посчитал Forbes USA. В последний раз доля Маска в SpaceX превышала стоимость его пакета в Tesla в 2019 году, когда все его состояние оценивалось примерно в $20 млрд.

SpaceX, запускающая спутники, грузы и астронавтов на орбиту для государственных и коммерческих заказчиков, увеличила выручку на 51%, до $13,1 млрд в 2024 году, по оценкам отраслевых аналитиков Payload Space. Ожидаемая выручка от спутникового интернета Starlink почти удвоилась до $8,2 млрд.

Хотя SpaceX и Tesla до сих пор составляют более 80% от оцененного состояния Маска, составляющего $329 млрд, он также владеет меньшими долями в xAI, X Corp, стартапе по бурению тоннелей Boring Company и компании Neuralink, занимающейся имплантами для мозга. Вместе эти активы прибавляют еще $45 млрд к его состоянию.

Маск признал, что ему «крайне сложно» совмещать работу в DOGE с руководством шестью разными компаниями. Впрочем, он еще не отказался от Tesla. В сообщении в X в минувший понедельник Маск заявил, что компания по производству электромобилей «в долгосрочной перспективе будет в порядке». Несмотря на последнее падение акции Tesla все еще выросли на 46% за последний год, и Маск до сих пор остается самым богатым человеком в мире.

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