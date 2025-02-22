«Минимальных целей не ставлю». Как спортивную карьеру превратить в долгосрочный бизнес-актив? Откровенное интервью с теннисисткой Элиной Светолиной

Элина Свитолина – не только звезда большого тенниса. Вне корта ей удается совмещать роль инвестора, инфлюэнсера, благотворителя и мамы. Как ей это удается? Эксклюзивное интервью Свитолиной для Forbes Ukraine

«Быть ​​первой – в моем ДНК», – говорит самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина, 30. Среди ее достижений за почти 20 лет спортивной карьеры – экс-третья ракетка мира, обладатель 17 титулов WTA и бронзовый призер Летних Олимпийских игр. После паузы в карьере, связанной с рождением дочери, Свитолина триумфально вернулась на корт в 2023 году, дойдя до полуфинала Уимблдона и четвертьфинала Ролан Гаррос.

Но стратегия победы Свитолиной не ограничивается спортом. Вне теннисного корта она развивает собственный бренд, является основателем благотворительного фонда Svitolina Foundation, инвестирует в недвижимость и акции компаний. А последний год – выступает послом украинского бизнеса. В 2024 году спортивные призовые Свитолиной составили $678 000, согласно данным WTA. Однако спонсорские контракты, по ее словам, принесли вдвое больше. Согласно ренкингу Forbes Ukraine, Свитолина – одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Украины с доходом $1,9 млн за 2024 год.

Forbes Ukraine удалось пообщаться со Свитолиной во время ее участия в турнире WTA 1000. О победах на корте, бизнес-инвестициях, финансовой грамотности, принципах управления личным брендом и планах на жизнь после обширного тенниса – в эксклюзивном интервью.

Беседа сокращена и отредактирована для ясности.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча-реванша с россиянкой Вероникой Кудерметовой на Открытом чемпионате Австралии по теннису, Мельбурн, 20 января 2025 года. Фото Getty Images

Свитолина – спортсменка

На благотворительном аукционе в рамках номинации «Предприниматель года» по версии Forbes Ukraine учредитель Inzhur Андрей Журжий купил лот «обед и мастер-класс с Элиной Свитолиной» за $150 000. Тренировки уже прошли?

Еще нет. Но думаю, что в скором времени мы уже сыграем и у меня будет возможность поблагодарить Андрея за его вклад в будущую победу Украины. Спасибо Forbes Ukraine за возможность приобщиться к инициативе.

Вас благодарим. Вы согласились приобщиться в достаточно короткие сроки.

Рада, что все сработало.

Сейчас вы в Катаре, готовитесь к участию в турнире WTA 1000 (интервью записано 8 февраля перед началом турнира. – F. ). Опишите день профессионального теннисиста на турнире.