«Предприниматель года 2024»: Forbes Ukraine собрал на благотворительном аукционе $1,7 млн для Сил Обороны

Forbes Ukraine собрал на благотворительном аукционе $1,7 млн для Сил Обороны Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Самым дорогим лотом на аукционе стал закрытый показ спектакля «Конотопская ведьма» режиссера Ивана Уривского. Он принес $1 млн (два показа), которые пойдут в фонд Азов.One в поддержку 12-й Бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

«Это не пожертвование, не донат. Это инвестиция в нашу общую победу», – отметил Святослав «Калина» Паламарь, подполковник, заместитель командира бригады «Азов».

Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Премьера спектакля «Конотопская ведьма» в театре Франко состоялась во время полномасштабной войны, весной 2023 года. Билеты на нее скупали за 30 минут, вспоминает режиссер Иван Уривский. «Это демонстрирует несокрушимость украинского народа и его духа», – считает один из доноров аукциона Максим Криппа, владелец GSC Game World.

«В первые дни полномасштабного вторжения синергия бизнеса помогла удержать страну. Сегодня бизнесу также нужно быть драйвером, который двигает общество», – говорит Галина Герега, соучредитель компании «Эпицентр» и один из доноров аукциона.

Галина Герега. Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Второй лот аукциона – картина Тиберия Сильваши из серии «Крылья» – была приобретена за $200 000.

Победителем стал украинский предприниматель, пожелавший сохранять анонимность. «Новая почта» удвоила сумму, поэтому общая стоимость лота – $400 000.

Картина Тиберия Сильваши из серии «Крылья». Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine

«Крылья» Сильваши – масштабный художественный проект, созданный в 2008 году для арт-центра «Я Галерея» в Киеве. Золотые полотна размером 1,5х6 метров разместили в галерее, а затем разрезали на 16 картин, которые предложили для покупки коллекционерам.

Это очень ценно, потому что это поддержка культуры, отметил Тиберий Сильваши. «Наш противник вошел в канон Европы, наша культура тоже должна там быть», – отмечает художник.

Тиберий Сильваши. Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Средства из этого лота будут направлены на усиление противовоздушной обороны в рамках совместного сбора «Новой почты» и фонда «Вернись живым».

Третий лот аукциона – тренировка и обед с легендой украинского тенниса Элиной Свитолиной – приобретен за $150 000. Компания «Новая почта» удвоила сумму, поэтому общая стоимость лота – $300 000.

Денежные средства с третьего лота также пойдут на совместный сбор «Новой почты» и ВЖ. Цель – закупить РЭБ, РЕР, FPV, связь, транспорт и оплатить обучение специалистов для защиты нашего неба.

«Быть ответственным бизнесом – быть отражением своего общества. Сегодня одна из главных целей общества – помощь Силам Обороны Украины», – рассказывает один из доноров аукциона Андрей Журжий, основатель Inzhur.

Андрей Журжий. Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Forbes Ukraine искренне благодарит всех участников и доноров, которые сделали эту инициативу возможной. Этот вечер стал символом единства бизнеса, искусства и общества ради общей цели – победы Украины.